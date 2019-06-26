«Дни Довлатова в Таллинне»: объявлена программа фестиваля

«Мы посвящаем нынешний фестиваль мечтам, исполнения которых иногда приходится ждать долгие годы, а то и всю жизнь» – рассказывает о фестивале его бессменный художественный руководитель Елена Скульская.

Нынешние «Дни Довлатова», по традиции, привлекут представителей разных видов искусства. На этот раз творчество и биография писателя будут рассмотрены, в том числе, через призму кино, театра, музыки и фотографии.

Всего в программе около 15 мероприятий, на некоторые из них следует предварительно зарегистрироваться.

Фестиваль «Дни Довлатова в Таллинне» проходит под эгидой Союза писателей Эстонии, главный партнер – мэрия Таллинна, мероприятие поддерживает также Капитал культуры Эстонии.

23 августа

18:00 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ В ДОМЕ ПИСАТЕЛЕЙ (Харью, 1) – вход

свободный

Выступают председатель Союза писателей Эстонии Тийт Алексеев,

художественный руководитель фестиваля Елена Скульская, почетный гость – писатель Андрей Арьев

18:30 Лекция петербургского скульптора, победителя двух

конкурсов на лучший памятник Иосифу Бродскому Владимира Цивина

«Метафора в скульптуре»

20:00 Мировая премьера документального фильма петербургского режиссера

Ильи Верхоглядова «Демарш энтузиаста» (2019)

24 августа

10:00 – 12:00 Экскурсионная программа по Довлатовским местам. По

предварительной записи. Проводят экскурсии:

журналист и экскурсовод Наталья Сааль natalja.saal@gmail.com

краевед и экскурсовод Йосеф Кац bltz@hot.ee

журналист, коллега Довлатова по «Советской Эстонии», обладатель нескольких

личных писем Довлатова Вячеслав Иванов, автомобильный маршрут slavivan2801@gmail.com

13:00 – 17:00 ЛИТЕРАТУРНАЯ БЕСЕДКА. Дом писателей (Харью, 1). Вход свободный

1. Презентация книги Андрея Арьева, Елены Скульской и Александра Гениса

«Dovlatovi kolm linna» («Три города Довлатова»). Участвуют авторы сборника,

2. Выступление редактора журнала «Звезда» Андрея Арьева «Довлатов и Бродский». Впервые прозвучат письма Сергея Довлатова, адресованные Иосифу Бродскому, предоставленные наследниками журналу «Звезда». Вопросы оратору задают студенты «Поэтического содружества»

3. Беседа Александра Гениса с редактором отдела культуры «Новой газеты»

Ольгой Тимофеевой «Писатель и журналистика»

4. Презентация книги Елены Скульской «Компромисс между жизнью и смертью.

Довлатов в Таллинне и другие встречи». Беседа автора с филологом Михаилом

Труниным «Шестидесятники и современная литература»

18:00 «Ромео и Джульетта Макбет»

Музыкальный фарс по трагедиям Шекспира представляют участники

театральной студии «Поэтическое содружество» (по предварительной записи

19:30 Встреча с фотохудожником Марком Серманом (США): «Довлатов в Нью-Йорке» и переводчиком и публицистом Натальей Новохацкой (США): «Воспоминания о Довлатове»

25 августа

10:00 – 12:00 Экскурсионная программа (полный повтор 24 августа)

13:00 – 14:00 Историк моды Марина Скульская: «Русская литература и

мода» (на русском языке, по предварительной записи m9112918844@gmail.com)

14:00 – 15:00 Историк моды Марина Скульская «Английская литература и

мода» (на английском языке, по предварительной записи

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

18:00 «Ромео и Джульетта Макбет»

Музыкальный фарс по трагедиям Шекспира представляют участники

театральной студии «Поэтическое содружество» (по предварительной записи

19:00 – 19:45 Лекция профессора Калифорнийского университета, старшего научного сотрудника Таллиннского университета Игоря Пильщикова «Джаз в мире Довлатова»

20:00 – 21:00 Вечер джаза