«Дни Довлатова в Таллинне»: объявлена программа фестиваля

VI Международный фестиваль «Дни Довлатова в Таллинне» пройдет с 23 по 25 августа.
«Мы посвящаем нынешний фестиваль мечтам, исполнения которых иногда приходится ждать долгие годы, а то и всю жизнь» – рассказывает о фестивале его бессменный художественный руководитель Елена Скульская.
Нынешние «Дни Довлатова», по традиции, привлекут представителей разных видов искусства. На этот раз творчество и биография писателя будут рассмотрены, в том числе, через призму кино, театра, музыки и фотографии.
Всего в программе около 15 мероприятий, на некоторые из них следует предварительно зарегистрироваться.
Фестиваль «Дни Довлатова в Таллинне» проходит под эгидой Союза писателей Эстонии, главный партнер – мэрия Таллинна, мероприятие поддерживает также Капитал культуры Эстонии.
23 августа
18:00 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ В ДОМЕ ПИСАТЕЛЕЙ (Харью, 1) – вход
свободный
Выступают председатель Союза писателей Эстонии Тийт Алексеев,
художественный руководитель фестиваля Елена Скульская, почетный гость – писатель Андрей Арьев
18:30 Лекция петербургского скульптора, победителя двух
конкурсов на лучший памятник Иосифу Бродскому Владимира Цивина
«Метафора в скульптуре»
20:00 Мировая премьера документального фильма петербургского режиссера
Ильи Верхоглядова «Демарш энтузиаста» (2019)
24 августа
10:00 – 12:00 Экскурсионная программа по Довлатовским местам. По
предварительной записи. Проводят экскурсии:
журналист и экскурсовод Наталья Сааль natalja.saal@gmail.com
краевед и экскурсовод Йосеф Кац bltz@hot.ee
журналист, коллега Довлатова по «Советской Эстонии», обладатель нескольких
личных писем Довлатова Вячеслав Иванов, автомобильный маршрут slavivan2801@gmail.com
13:00 – 17:00 ЛИТЕРАТУРНАЯ БЕСЕДКА. Дом писателей (Харью, 1). Вход свободный
1. Презентация книги Андрея Арьева, Елены Скульской и Александра Гениса
«Dovlatovi kolm linna» («Три города Довлатова»). Участвуют авторы сборника,
2. Выступление редактора журнала «Звезда» Андрея Арьева «Довлатов и Бродский». Впервые прозвучат письма Сергея Довлатова, адресованные Иосифу Бродскому, предоставленные наследниками журналу «Звезда». Вопросы оратору задают студенты «Поэтического содружества»
3. Беседа Александра Гениса с редактором отдела культуры «Новой газеты»
Ольгой Тимофеевой «Писатель и журналистика»
4. Презентация книги Елены Скульской «Компромисс между жизнью и смертью.
Довлатов в Таллинне и другие встречи». Беседа автора с филологом Михаилом
Труниным «Шестидесятники и современная литература»
18:00 «Ромео и Джульетта Макбет»
Музыкальный фарс по трагедиям Шекспира представляют участники
театральной студии «Поэтическое содружество» (по предварительной записи
19:30 Встреча с фотохудожником Марком Серманом (США): «Довлатов в Нью-Йорке» и переводчиком и публицистом Натальей Новохацкой (США): «Воспоминания о Довлатове»
25 августа
10:00 – 12:00 Экскурсионная программа (полный повтор 24 августа)
13:00 – 14:00 Историк моды Марина Скульская: «Русская литература и
мода» (на русском языке, по предварительной записи m9112918844@gmail.com)
14:00 – 15:00 Историк моды Марина Скульская «Английская литература и
мода» (на английском языке, по предварительной записи
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18:00 «Ромео и Джульетта Макбет»
Музыкальный фарс по трагедиям Шекспира представляют участники
театральной студии «Поэтическое содружество» (по предварительной записи
19:00 – 19:45 Лекция профессора Калифорнийского университета, старшего научного сотрудника Таллиннского университета Игоря Пильщикова «Джаз в мире Довлатова»
20:00 – 21:00 Вечер джаза
Джаз-квартет: Никита Корзоун – саксофон, Ара Яралян – контрабас, Михаил Никитин – барабаны, Юрий Шлейфман – клавиши, кларнет.