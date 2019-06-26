Российские власти освободили судно эстонской фирмы за 720 тысяч евро, но не капитана

Во вторник российские власти освободили задержанный около Калининграда и принадлежащий эстонскому предприятию траулер Roxen, капитан судна остается под домашним арестом. пишет rus.err.ee.
"Пока идет следствие, в течение месяца капитан должен оставаться в отеле и отмечаться два раза в день", – сообщил в среду новостному порталу ERR Райво Баум, член правления фирмы Morobell, которой принадлежит Roxen.
По его словам, российские власти забрали с корабля все навигационное оборудование, чтобы изучить его в рамках делопроизводства.
"Жаль, что команде почти два месяца пришлось жить на корабле в достаточно тяжелых условиях. Иногда жара достигала 40 градусов, но покидать корабль людям не позволяли", – рассказал Баум. По его словам, команду также склоняли к даче ложных показаний в обмен на лучшее обращение.
Рыболовецкое судно под флагом Финляндии задержали калининградские пограничники в исключительной экономической зоне Российской Федерации 10 мая. Сотрудники береговой охраны провели проверку и выяснили, что рыболовы добывали водные биоресурсы с нарушением российского законодательства.
Осмотрев судно, пограничники нашли на его борту более 7,5 тонны незаконно добытой рыбы. Ущерб предварительно был оценен в сумму около 50 миллионов рублей (около 683 371 евро). Судно было задержано и сопровождено в калининградский морской рыбный порт. В итоге российские власти потребовали 720 000 евро залога для освобождения судна Roxen.