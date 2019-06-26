Контавейт получила 20-й номер посева на Уимблдоне

Первый номер посева остался за лидером женского рейтинга, австралийкой Эшли Барти. У мужчин первый номер посева получил также лидер рейтинга, серб Новак Джокович.

Анетт Контавейт, занимающая 20-е место в мировом рейтинге получила 20-й посев. Роджер Федерер имеет второй посев, а Рафаэль Надаль - третий. Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев имеют 10-й и 11-й посевы соответственно. Российских теннисисток среди сеянных на Уимблдонском турнире не будет.