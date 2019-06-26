Стало известно, сколько государство будет тратить на пункт обмена шприцев в Ласнамяэ

По словам руководителя Центра профилактики наркомании Института развития здоровья Алены Курбатовой, последний раз открытие модульного пункта было перенесено из-за того, что тендер на строительство объекта признали несостоявшимся.

"Мы рассчитываем, что самое позднее в сентябре объект будет готов. Наши расходы составят около 100 000 евро год, но в эту сумму входит уже абсолютно все: это и оплата труда консультантов, и стоимость выдаваемых клиентам материалов, и аренда модуля", - рассказала Курбатова rus.err.ee.