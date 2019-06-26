Ср, 26.06.2019
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СМИ: Google потеряет до 800 миллионов пользователей, если Huawei откажется от Android

epa07588402 Thai employees check Huawei smartphones at a Huawei store in Bangkok, Thailand, 21 May 2019. The US based multinational technology company Google halted business with Huawei after the US President signed an executive order declaring the Chinese giant telecommunication company, Huawei on a trade blacklist over national security concerns and issuing restrictions that will hamper the Chinese giant smartphone's efforts to do business with US companies causing Huawei will lose access to updates for the Android operating system. EPA/RUNGROJ YONGRIT

ФОТО: RUNGROJ YONGRIT / EPA

В интервью CNBC Рен Чжэнфэй, основатель и генеральный директор Huawei, заявил, что Google потеряет 700-800 миллионов пользователей, если Huawei откажется от Android.

Huawei и Google всегда будут на одной линии интересов, но если мы не будем устанавливать операционную систему Android на наши устройства, Google в будущем потеряет 700-800 миллионов пользователей.

Рен Чжэнфэй

Он добавил, что Huawei совершенно не хочет заменять систему Google, потому что это замедлит темпы роста, пишет ixbt.com. Однако если дойдет до этого, то у Huawei возникнут лишь временные трудности, но через пару лет компания возобновит рост.

Выпуск операционной системы HongMeng OS или Oak OS запланирован на конец сентября или начало октября. Изначально новая операционная система будет ориентирована на устройства среднего класса, согласно свежей информации от осведомленных инсайдеров.

Операционная система HongMeng OS от Huawei будет совместима со всеми приложениями Android. Если Huawei заменит ОС Android и убедит других китайских производителей смартфонов использовать ее операционную систему, то это очень сильно ударит по Google.

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