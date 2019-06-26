СМИ: Google потеряет до 800 миллионов пользователей, если Huawei откажется от Android

Huawei и Google всегда будут на одной линии интересов, но если мы не будем устанавливать операционную систему Android на наши устройства, Google в будущем потеряет 700-800 миллионов пользователей. Рен Чжэнфэй

Он добавил, что Huawei совершенно не хочет заменять систему Google, потому что это замедлит темпы роста, пишет ixbt.com. Однако если дойдет до этого, то у Huawei возникнут лишь временные трудности, но через пару лет компания возобновит рост.

Выпуск операционной системы HongMeng OS или Oak OS запланирован на конец сентября или начало октября. Изначально новая операционная система будет ориентирована на устройства среднего класса, согласно свежей информации от осведомленных инсайдеров.