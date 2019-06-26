СМИ: Google потеряет до 800 миллионов пользователей, если Huawei откажется от Android

В интервью CNBC Рен Чжэнфэй, основатель и генеральный директор Huawei, заявил, что Google потеряет 700-800 миллионов пользователей, если Huawei откажется от Android.
Huawei и Google всегда будут на одной линии интересов, но если мы не будем устанавливать операционную систему Android на наши устройства, Google в будущем потеряет 700-800 миллионов пользователей.
Рен Чжэнфэй
Он добавил, что Huawei совершенно не хочет заменять систему Google, потому что это замедлит темпы роста, пишет ixbt.com. Однако если дойдет до этого, то у Huawei возникнут лишь временные трудности, но через пару лет компания возобновит рост.
Выпуск операционной системы HongMeng OS или Oak OS запланирован на конец сентября или начало октября. Изначально новая операционная система будет ориентирована на устройства среднего класса, согласно свежей информации от осведомленных инсайдеров.
Операционная система HongMeng OS от Huawei будет совместима со всеми приложениями Android. Если Huawei заменит ОС Android и убедит других китайских производителей смартфонов использовать ее операционную систему, то это очень сильно ударит по Google.