Картина дня: неожиданные подробности стрельбы на улице Теллискиви, большая игра шиномонтажника и Россия освободила эстонское судно

Ехавшая в такси по улице Теллискиви семья чудом не погибла от пуль

В минувшую пятницу быстрая реакция работающего в такси уроженца Чечни спасла семью иностранцев от пуль устроившего стрельбу на улице Теллискиви Райво Юримяэ. Читать далее...

Большая игра шиномонтажника из маленького города: весь Эльва можно было одурманить наркотиками

Работник эльваской шиномонтажки оказался ключевым звеном в наркоцепочке, которая промышляла амфетамином от Ласнамяэ до Мяннилинна. Через руки дельцов прошло такое количество наркотиков, которого хватило бы, чтобы одурманить более 7600 человек – целый город Эльва. Читать далее...

Российские власти освободили судно эстонской фирмы за 720 тысяч евро, но не капитана

Во вторник российские власти освободили задержанный около Калининграда и принадлежащий эстонскому предприятию траулер Roxen, капитан судна остается под домашним арестом. Читать далее...

Свен Сестер раскритиковал новую бизнес-модель Nordica

Председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер («Отечество») не считает целесообразным утвержденную советом национального авиаперевозчика Nordica новую бизнес-модель, согласно которой число прямых рейсов из Таллинна резко сокращается, а самолеты используются для обслуживания региональных линий в других странах. Читать далее...

Яна Тоом о возвращении России в ПАСЕ: эстонские политики не умеют оценивать ситуацию

Депутат Европейского парламент Яна Тоом (Центристская партия) считает, что в свете возвращения России в ПАСЕ можно говорить о том, что эстонские политики пока не научились оценивать внешнеполитическую ситуацию. Читать далее...

Европа изнемогает от жары: самое пекло еще впереди

Жара в Европе продолжается, в ряде городов наблюдается экстремально высокая температура, сообщает директорат Еврокомиссии по окружающей среде. Читать далее...

С сегодняшнего дня сервис Apple Pay стал официально доступен в Эстонии

С сегодняшнего дня сервис мобильных платежей Apple Pay стал официально доступен в Эстонии при посредничестве интернет-банков Monese, Revolut и N26. Читать далее...

Отрубленная голова животного, ручка от швабры и письмо: кровавая картина у пайдеского отдела полиции

Во вторник утром, в 6.14, на Таллиннской улице в Пайде возле отделения полиции открылась кровавая инсталляция, центром которой являлась отрубленная голова козла. Читать далее...

В Йыхви у полицейских пропала камера. На ней могут быть важные материалы

Вчера, 25 июня, в Йыхви на улице Яама примерно в 10 часов утра в процессе работы пропала находившаяся в распоряжении патрульных полицейских фотокамера Canon PowerShot SX270. Читать далее...

Премьер Латвии: в странах Балтии алкоголь должен облагаться одинаковым акцизом

Во всех трех странах Балтии алкоголь должен облагаться одинаковой ставкой акцизного налога, сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью телеканалу LNT в среду. Читать далее...

Malaysia Airlines расплатилась с родными жертв крушения MH17 над Донбассом, не доводя до суда

Авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсации семьям пяти австралийцев, погибших в крушении рейса MH17 17 июля 2014 года. Читать далее...

Какие люди в Голливуде! Кристофер Нолан и Роберт Паттинсон гуляют по Таллинну