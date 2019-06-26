Картина дня: подробности стрельбы на Теллискиви, большая игра шиномонтажника и задержание наркодилера в Нарве

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.
Ехавшая в такси по улице Теллискиви семья чудом не погибла от пуль
В минувшую пятницу быстрая реакция работающего в такси уроженца Чечни спасла семью иностранцев от пуль устроившего стрельбу на улице Теллискиви Райво Юримяэ. Читать далее...
Большая игра шиномонтажника из маленького города: весь Эльва можно было одурманить наркотиками
Работник эльваской шиномонтажки оказался ключевым звеном в наркоцепочке, которая промышляла амфетамином от Ласнамяэ до Мяннилинна. Через руки дельцов прошло такое количество наркотиков, которого хватило бы, чтобы одурманить более 7600 человек – целый город Эльва. Читать далее...
Российские власти освободили судно эстонской фирмы за 720 тысяч евро, но не капитана
Во вторник российские власти освободили задержанный около Калининграда и принадлежащий эстонскому предприятию траулер Roxen, капитан судна остается под домашним арестом. Читать далее...
Свен Сестер раскритиковал новую бизнес-модель Nordica
Председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер («Отечество») не считает целесообразным утвержденную советом национального авиаперевозчика Nordica новую бизнес-модель, согласно которой число прямых рейсов из Таллинна резко сокращается, а самолеты используются для обслуживания региональных линий в других странах. Читать далее...
Яна Тоом о возвращении России в ПАСЕ: эстонские политики не умеют оценивать ситуацию
Депутат Европейского парламент Яна Тоом (Центристская партия) считает, что в свете возвращения России в ПАСЕ можно говорить о том, что эстонские политики пока не научились оценивать внешнеполитическую ситуацию. Читать далее...
Европа изнемогает от жары: самое пекло еще впереди
Жара в Европе продолжается, в ряде городов наблюдается экстремально высокая температура, сообщает директорат Еврокомиссии по окружающей среде. Читать далее...
С сегодняшнего дня сервис Apple Pay стал официально доступен в Эстонии
С сегодняшнего дня сервис мобильных платежей Apple Pay стал официально доступен в Эстонии при посредничестве интернет-банков Monese, Revolut и N26. Читать далее...
Отрубленная голова животного, ручка от швабры и письмо: кровавая картина у пайдеского отдела полиции
Во вторник утром, в 6.14, на Таллиннской улице в Пайде возле отделения полиции открылась кровавая инсталляция, центром которой являлась отрубленная голова козла. Читать далее...
В Йыхви у полицейских пропала камера. На ней могут быть важные материалы
Вчера, 25 июня, в Йыхви на улице Яама примерно в 10 часов утра в процессе работы пропала находившаяся в распоряжении патрульных полицейских фотокамера Canon PowerShot SX270. Читать далее...
Премьер Латвии: в странах Балтии алкоголь должен облагаться одинаковым акцизом
Во всех трех странах Балтии алкоголь должен облагаться одинаковой ставкой акцизного налога, сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью телеканалу LNT в среду. Читать далее...
Malaysia Airlines расплатилась с родными жертв крушения MH17 над Донбассом, не доводя до суда
Авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсации семьям пяти австралийцев, погибших в крушении рейса MH17 17 июля 2014 года. Читать далее...
Какие люди в Голливуде! Кристофер Нолан и Роберт Паттинсон гуляют по Таллинну
Несмотря на плотный график съемок фильма «Догма», у его режиссера Кристофера Нолана и актеров ленты нашлось время на прогулку по столице Эстонии! Читать далее...
Попросившая о помощи жительница Кохтла-Ярве: даже с привлечением всех родственников я не смогла бы купить это лекарство
Недавно Фонд лечения рака «Подаренная жизнь» начал помогать 61-летней жительнице Кохтла-Ярве Лидии Халлик в борьбе с раком яичников. Читайте далее...
На завтра синоптики обещают ливни и грозы
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг облачно, временами дожди, местами ливни и грозы. Читайте далее...
Синоптики рассказали, когда в Эстонию вернется жара
По данным службы погоды Эстонии, начиная с пятницы дожди прекратятся и снова ожидается облачная солнечная погода. Читайте далее...
Задержание несовершеннолетнего наркодилера в Нарве помогло ликвидировать группировку
В середине июня Вируский уездный суд признал виновным в совершении наркопреступления 33-летнего мужчину и его сообщников. Масштабное следствие получило свое начало в 2017 году, когда полицейские в Нарве задержали 15-летнего юношу, продававшего марихуану, в основном, своим сверстникам. Читайте далее...
На эстонскую делегацию в Грузии случайно напали
В последние дни в соцсетях из уст в уста передают рассказ о том, что на некоего эстонского парламентария во время его пребывания в Грузии напали. Официальной информации, каких-либо подтверждений или опровержений по этому поводу нет, но упорно говорят о нападении, попытке удушения и якобы выплеснутой в лицо эстонского политика воде. Rus.Postimees выяснил, что же произошло в действительности. Читайте далее...
Государство угрожает снести ветряки братьев Сынаялгов
По оценке Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, ветрогенераторы, установленные в парке ветряков Айду, представляют собой физическую угрозу и вредят безопасности Эстонии. Читайте далее...
ПАСЕ подтвердила полномочия российских делегатов. Они окончательно вернулись в совет
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) окончательно подтвердила полномочия российской делегации. Читайте далее...
С июля жители Эстонии смогут оформлять бесплатные электронные визы в этот регион России
С 1 июля 2019 года в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации граждане стран, в число которых входит и Эстония, могут оформлять на специализированном сайте МИД России однократные деловые, гуманитарные и туристическое визы в форме электронного документа (электронные визы) для посещения Калининградской области Российской Федерации, сообщило Посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook. Читайте далее..
Предатель родины открыл рот: я был готов к задержанию
Приговоренный к 15 годам лишения свободы Денис Метсавас рассказал в интервью американскому изданию, как его «карьера» началась с невинного похода в ночной клуб в 2007 году. Читайте далее...