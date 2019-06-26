Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны силовиков, но треть оправдывает насилие

Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны силовиков, но общество не готово требовать от власти полного запрета пыток, пишет Newsru.com.
Значительное число россиян уверено, что борьба с насилием ударит по раскрываемости преступлений, а треть допускает его применение, пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрос "Левада-Центра", проведенный по заказу правозащитной организации "Комитет против пыток" к Международному дню в поддержку жертв пыток, 26 июня.
Как выяснил "Левада-Центр", в споры с силовиками вступала четверть россиян, каждый третий конфликт с силовиками сопровождался насилием либо его угрозами. В группе риска – мужчины 25-39 лет и 40-55 лет. Наиболее высокий шанс вызвать недовольство полиции отмечен у мужчин со средним уровнем образования и ниже, живущих в небольших городах. Часто о столкновениях с полицией говорили и жители Москвы, но исследователи предполагают, что москвичи лучше знают свои права и готовы их отстаивать.
Чаще всего с насилием сталкиваются те, кто постоянно попадает в поле зрения полиции. Но при этом треть из тех, кто лишь однажды вступал в конфликт с силовиками, также сообщает о насилии. "Эти цифры – пугающее подтверждение того, что сотрудники правоохранительных органов применяют насилие к задержанным, и применяют его нередко", – подчеркнули в "Левада-Центре". Большинство упомянувших о насилии респондентов оказывались в роли жертвы при задержании, установлении личности и допросе.
Десятая часть опрошенных заявила, что их пытали. 75% заявивших о пытках пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания. Также в половине случаев силовики пытали с целью получить признательные показания или другую информацию от задержанных. В трети случаев задержанные считают, что их подвергали насилию для наказания. Некоторые респонденты отметили, что силовики также воздействовали на их близких. В каждом четвертом конфликте с силовиками на родственников респондентов оказывалось давление, и почти в половине случаев, когда к людям применялись пытки, такое же насилие применялось и к их близким. Это расширяет круг лиц, пострадавших от произвола.
Юрист Комитета против пыток Дмитрий Казаков выделяет ответы, показывающие отношение граждан к пыткам. С одной стороны, около 60% опрошенных считают пытки недопустимыми, но лишь треть готовы отстаивать свои права. С другой, довольно большой процент опрошенных (почти 30%) допускают применение пыток в исключительных случаях ради спасения чужой жизни и по отношению к совершившим тяжкое насильственное преступление, а 39% считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступлений. Хотя почти половина опрошенных считает пытки исключительным явлением, на деле это скорее обычная практика.
В Комитет против пыток в 2017 году поступило 153 жалобы, в 2018-м – 147, но за первое полугодие 2019 года пришло уже 122 жалобы. Отмечается, что полная ликвидация насилия невозможна, но снизить его уровень вполне реально, в том числе за счет эффективного официального расследования всех жалоб на пытки, неотвратимости наказания для виновных, неприятия пыток в обществе, повышения уровня правосознания граждан и их активной позиции по отстаиванию своих прав.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в результатах опроса, попросив журналистов, участвовавших в конференц-колле, рассказать, кто из них подвергался пыткам со стороны правоохранительных органов.
"Сейчас на конференц-колле человек 30 есть. Кто сталкивался с пытками представителей органов правопорядка? Назовите себя. Есть ли кто-то, кто хочет назваться? Нет. Поэтому, конечно, нужно тщательно проанализировать, что это за исследование, какая выборка", – заявил Песков, слова которого приводит "Говорит Москва". В ответ на это Пескову напомнили о недавнем деле Ивана Голунова.
"Иван Голунов – это отдельный случай. Ивана Голунова сейчас нет на конференц-колле. Один из десяти. Нас больше тридцати", – ответил Песков.
Россия регулярно отчитывается перед Комитетом против пыток ООН о том, что сделано в стране для искоренения этой практики. Последний раз Комитет ООН дал перечень рекомендаций России в июле прошлого года, потребовав ввести в Уголовный кодекс отдельную статью о пытках, чтобы российские власти смогли узнать, насколько в стране распространено насилие со стороны силовиков. Сейчас в УК РФ есть определение пыток (ст. 117 УК РФ; истязание), но количество дел с пытками невозможно вычленить из общей статистики. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов поддержали идею введения новой статьи в УК РФ.
В своем докладе президенту РФ за 2018 год Москалькова также предложила разрешить госслужащим и общественным помощникам посещать учреждения ФСИН и проверять соблюдение прав человека. Начальник главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры РФ Валерий Максименко заявил на заседании Комитета против пыток ООН в июле 2018 года, что в России все происходит в рамках закона.
В частности, по его словам, прокурорская проверка смерти инженера Валерия Пшеничного, который скончался в СИЗО в Санкт-Петербурге в 2018 году, не подтвердила версию о предшествующих пытках и изнасиловании заключенного, хотя "травмы на теле и были". Информация о пытках регулярно поступает из колоний, что привлекло внимание ООН, однако, судя по всему, надлежащих выводов из этого сделано не было. В марте этого года стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) решила обязать своих сотрудников проявлять вежливость в общении с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними за пытки.