Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны силовиков, но треть оправдывает насилие

Значительное число россиян уверено, что борьба с насилием ударит по раскрываемости преступлений, а треть допускает его применение, пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрос "Левада-Центра", проведенный по заказу правозащитной организации "Комитет против пыток" к Международному дню в поддержку жертв пыток, 26 июня.

Как выяснил "Левада-Центр", в споры с силовиками вступала четверть россиян, каждый третий конфликт с силовиками сопровождался насилием либо его угрозами. В группе риска – мужчины 25-39 лет и 40-55 лет. Наиболее высокий шанс вызвать недовольство полиции отмечен у мужчин со средним уровнем образования и ниже, живущих в небольших городах. Часто о столкновениях с полицией говорили и жители Москвы, но исследователи предполагают, что москвичи лучше знают свои права и готовы их отстаивать.

Чаще всего с насилием сталкиваются те, кто постоянно попадает в поле зрения полиции. Но при этом треть из тех, кто лишь однажды вступал в конфликт с силовиками, также сообщает о насилии. "Эти цифры – пугающее подтверждение того, что сотрудники правоохранительных органов применяют насилие к задержанным, и применяют его нередко", – подчеркнули в "Левада-Центре". Большинство упомянувших о насилии респондентов оказывались в роли жертвы при задержании, установлении личности и допросе.

Десятая часть опрошенных заявила, что их пытали. 75% заявивших о пытках пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания. Также в половине случаев силовики пытали с целью получить признательные показания или другую информацию от задержанных. В трети случаев задержанные считают, что их подвергали насилию для наказания. Некоторые респонденты отметили, что силовики также воздействовали на их близких. В каждом четвертом конфликте с силовиками на родственников респондентов оказывалось давление, и почти в половине случаев, когда к людям применялись пытки, такое же насилие применялось и к их близким. Это расширяет круг лиц, пострадавших от произвола.

Юрист Комитета против пыток Дмитрий Казаков выделяет ответы, показывающие отношение граждан к пыткам. С одной стороны, около 60% опрошенных считают пытки недопустимыми, но лишь треть готовы отстаивать свои права. С другой, довольно большой процент опрошенных (почти 30%) допускают применение пыток в исключительных случаях ради спасения чужой жизни и по отношению к совершившим тяжкое насильственное преступление, а 39% считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступлений. Хотя почти половина опрошенных считает пытки исключительным явлением, на деле это скорее обычная практика.