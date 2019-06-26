Ср, 26.06.2019
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"Манчестер Юнайтед" купил самого дорогого крайнего защитника в истории

Aaron Wan-Bissaka

ФОТО: David Davies / PA Wire/PA Images

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Уан-Биссака станет самым дорогим вингером в истории футбола и продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Клубы согласовали трансфер 21-летнего футболиста примерно за 50 миллионов фунтов.

В ближайшее время игрок пройдет медосмотр и заключит с «МЮ» долгосрочный контракт с зарплатой 80-90 тысяч фунтов в неделю. В «Пэлас» он получал 10 тысяч.

При этом пункт в договоре между клубами о трансфере хавбека Уилфрида Заа, согласно которому «Юнайтед» получит 25 процентов от суммы следующей продажи футболиста, удален не будет. Сообщалось, что «Пэлас» в рамках сделки хотел, чтобы «Юнайтед» отказался от данного пункта.

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