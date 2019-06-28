Новинка!!! Безинъекционное «Оружие» красоты –CooLifting®! Всего 5 минут, чтобы удалить 5 лет!

CooLifting® (Испания) – это инновационная самая интенсивная, комфортная и быстрая косметологическая процедура, которую когда-либо видели, чтобы обмануть время: всего 5 минут, чтобы удалить 5 лет!
Никакой боли, никаких следов на лице, никакого риска осложнений. Только ощущение свежести и удовольствие от своего отражения в зеркале!
Комфорт, красота, молодость.
Омоложение аппаратом CooLifting® оказывает двойной эффект :
Мгновенный эффект (лифтинг): разглаживает кожу, придает сияние кожи, подтягивает, устраняет поверхностные морщины и уменьшает глубокие морщины. Сразу после сеанса лицо выглядит отдохнувшим, помолодевшим.
Длительный эффект (омоложение): стимулирует выработку коллагена и эластина, регенерирует дерму и улучшает текстуру и качество кожи.
Почему CooLifting® так эффективен ?
Разработка испанских ученых, которая объединила в себе преимущества и результативность 4ех самых современных методик.
Яркий, моментальный омолаживающий эффект CooLifting® обеспечивается тем, что он сочетает в себе:
- Карбокситерапию – воздействие на кожу СО2 газом, который стимулирует микроциркуляцию, клетки интенсивнее снабжаются кислородом, происходит питание тканей и обновление коллаген-эластинового каркаса;
- Криотерапию – кратковременное охлаждение кожи до низких температур, следствием которого является улучшение кровоснабжения ее верхних слоев;
- Барофорез – доставляет активные вещества без инъекций в глубокие слои кожи благотворно влияет на активность клеток.;
- Биоревитализацию – насыщение кожи гиалуроновой кислотой, экстрактом сорго и протеинами пшеницы, оказывает сильный омолаживающий и подтягивающий эффект.
Показания и противопоказания к процедуре
CooLifting® подходит для мужчин и женщин любого возраста – ведь состояние кожи может ухудшаться не только из-за процессов старения, но и в результате переутомления, стрессов, загрязненности окружающей среды. Задачи, с которыми справляется CooLifting® :
- Тусклый цвет лица, неровный тон;
- Мешки и синева под глазами;
- Снижение упругости и эластичности, провисание кожи;
- Морщины глубокие и мелкие;
- Расширенные поры.
- Нечеткие контуры лица, плывущий овал;
- Обезвоженная кожа
- Пигментные пятна;
К противопоказаниям относятся острые инфекционные заболевания, онкология, повреждение кожи в зоне воздействия.
Основные плюсы и преимущества CooLifting®
CooLifting® — это инновация в мире косметология, имеющая множество плюсов. Вот самые основные из них:
Эффект биоревитализаци без уколов и синяков . Внедрение всех активных препаратов происходит под давлением , что дает возможность заменить болезненные инъекции.
Быстрота проведения процедуры. для тех, у кого нет много времени на процедуры, требующие много времени или реабилитации;
Ритм жизни современного человека — очень бурный, так что тратить слишком много времени на косметологические процедуры сможет не каждая женщина. Но с CooLifting® об этом можно не беспокоиться — весь процесс займет всего лишь 5-10 минут.
Видимый эффект после первой процедуры. Кожа сразу приобретает свежий подтянутый вид. Заметное увлажнение кожи и улучшение состояния.
К тому же, этот лифтинг -эффект сохранится надолго, ведь CooLifting® стимулирует интенсивную выработку эластина и коллагена, обеспечивающих упругость и эластичность кожи.
Так же процедура CooLifting®
- Проводится в любое время года
- Комфортна и без болевых ощущений;
- Действует без периода восстановления;
- Осуществляется без побочных эффектов.
- Совместима с прочими косметологическими манипуляциями;
- Подходит для мужчин и женщин любого возраста ;
Как делают CooLifting® в центре аппаратной косметологии «ROYAL ESTHETIC»
Наши специалисты разработали авторскую 5 этапную программу омоложения с аппаратом CooLifting®, который по форме напоминает пистолет, поэтому процедура получила также название «Оружие красоты» .
При нажатии на «курок» под мощным давлением вырывается поток низкотемпературного углекислого CO2 газа, который распыляет на кожу концентрированный биоревитализирующий коктейль. Во время всего сеанса косметолог плавно перемещает этот поток по лицу, уделяя особое внимание проблемным участкам (гусиным лапкам, морщинам на лбу и между бровей, пигментным пятнам и т.д.).
Каждая процедура включает в себя 5 этапов (Очищение, энзимный пилинг, холодное гидрирование с алое, насыщение кожи кислородом, обработку аппаратом CooLifting® и массаж лица).
Количество сеансов CooLifting® может состоять:
- Один сеанс: Мгновенные результаты после одного сеанса, подтягивающий эффект, смягчение и сияние кожи, удаление поверхностных и уменьшение глубоких морщин. Создает длительный эффект.-
- Атака или шоковая терапия: 6-8 сеансов за месяц (2 в неделю) для омолаживающего эффекта: интенсивная стимуляция коллагена, эластина, кожной регенерации, улучшает качество и текстуру кожи.
- Поддерживающий уход: сеанс каждые 2-4 недели (индивидуальная консультация специалиста, в каждом отдельном случае).
Обновленная кожа, удаление всех мелких морщинок, идеальный ровный цвет лица, насыщение тканей кислородом — всего этого можно добиться при помощи процедуры «Оружие красоты» с CooLifting®, выполнить которую можно в центре аппаратной и лазерной косметологии Royal Esthetic.
Предложение действует до 31.07.2019
Количество мест ограниченно!
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