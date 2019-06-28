Новинка!!! Безинъекционное «Оружие» красоты –CooLifting®! Всего 5 минут, чтобы удалить 5 лет!

Никакой боли, никаких следов на лице, никакого риска осложнений. Только ощущение свежести и удовольствие от своего отражения в зеркале!

Комфорт, красота, молодость.

Омоложение аппаратом CooLifting® оказывает двойной эффект :

Мгновенный эффект (лифтинг): разглаживает кожу, придает сияние кожи, подтягивает, устраняет поверхностные морщины и уменьшает глубокие морщины. Сразу после сеанса лицо выглядит отдохнувшим, помолодевшим.

Длительный эффект (омоложение): стимулирует выработку коллагена и эластина, регенерирует дерму и улучшает текстуру и качество кожи.

Почему CooLifting® так эффективен ?

Разработка испанских ученых, которая объединила в себе преимущества и результативность 4ех самых современных методик.

Яркий, моментальный омолаживающий эффект CooLifting® обеспечивается тем, что он сочетает в себе:

Карбокситерапию – воздействие на кожу СО2 газом, который стимулирует микроциркуляцию, клетки интенсивнее снабжаются кислородом, происходит питание тканей и обновление коллаген-эластинового каркаса; Криотерапию – кратковременное охлаждение кожи до низких температур, следствием которого является улучшение кровоснабжения ее верхних слоев; Барофорез – доставляет активные вещества без инъекций в глубокие слои кожи благотворно влияет на активность клеток.; Биоревитализацию – насыщение кожи гиалуроновой кислотой, экстрактом сорго и протеинами пшеницы, оказывает сильный омолаживающий и подтягивающий эффект.

ФОТО: Royalestetic OÜ

Показания и противопоказания к процедуре

CooLifting® подходит для мужчин и женщин любого возраста – ведь состояние кожи может ухудшаться не только из-за процессов старения, но и в результате переутомления, стрессов, загрязненности окружающей среды. Задачи, с которыми справляется CooLifting® :

Тусклый цвет лица, неровный тон;

Мешки и синева под глазами;

Снижение упругости и эластичности, провисание кожи;

Морщины глубокие и мелкие;

Расширенные поры.

Нечеткие контуры лица, плывущий овал;

Обезвоженная кожа

Пигментные пятна;

К противопоказаниям относятся острые инфекционные заболевания, онкология, повреждение кожи в зоне воздействия.

Основные плюсы и преимущества CooLifting®

CooLifting® — это инновация в мире косметология, имеющая множество плюсов. Вот самые основные из них:

Эффект биоревитализаци без уколов и синяков . Внедрение всех активных препаратов происходит под давлением , что дает возможность заменить болезненные инъекции.

Быстрота проведения процедуры. для тех, у кого нет много времени на процедуры, требующие много времени или реабилитации;

Ритм жизни современного человека — очень бурный, так что тратить слишком много времени на косметологические процедуры сможет не каждая женщина. Но с CooLifting® об этом можно не беспокоиться — весь процесс займет всего лишь 5-10 минут.

Видимый эффект после первой процедуры. Кожа сразу приобретает свежий подтянутый вид. Заметное увлажнение кожи и улучшение состояния.

К тому же, этот лифтинг -эффект сохранится надолго, ведь CooLifting® стимулирует интенсивную выработку эластина и коллагена, обеспечивающих упругость и эластичность кожи.

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