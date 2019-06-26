Мутные воды Tallinna Vesi: ситуация с тарифами не проясняется и после суда

Вчера издание писало, как международный арбитражный суд при Всемирном банке в субботу оставил без удовлетворения иск Tallinna Vesi, в котором водоканал требовал с Эстонского государства 67,5 млн евро недополученного дохода.

Председатель правления фирмы водоснабжения Карл Брукс во вторник сказал, что правление разочаровано, но несмотря на это ежедневная работа продолжается. Сейчас в компании досконально штудируют содержание судебного решения, чтобы через пару недель сделать его достоянием общественности. Решение суда является окончательным, больше обращаться предприятию некуда.

Cамо собой разумеется, что новость не обрадовала и инвесторов. Вторник начался с 11-процентного падения цены акций. Через день цена все же выросла и остановилась на отметке ниже изначальной на 0,89%.

Интереса к покупке нет

Аналитики сочли, что поражение в суде и списание в трубу гигантской суммы были довольно предсказуемы. Руководитель Kawe Kapital Кристьян Хянни сказал, что это помогло биржевой фирме очиститься. "Теперь можно приклеить им на бок вполне конкретный ценник", - сказал финансовый эксперт, добавив, что, вероятно, аналитики еще понизят ценовые тенденции акций Tallinna Vesi. Он добавил, что Kawe Kapital сейчас не заинтересован в покупке биржевого предприятия.

Старший аналитик LHV Сандер Данил считает, что решение арбитражного суда не стоит переоценивать и делать на его основании выводы. Самым негативным он считает то обстоятельство, что суд позволил Эстонскому государству отказываться от международных соглашений по защите инвестиций: ведь суть спора была в том, что фирма-собственник Tallinna Vesi в 2001 году заключила с Таллинном договор, по которому цены на воду в столице фиксировались на последующие 20 лет.

Помимо нарушения интересов инвесторов, отметил Данил, гораздо важнее для водоканала, как завершится их спор с Департаментом конкуренции, который должен определить, сколько предприятие сможет в дальнейшем взимать за кубометр воды. Именно от этого зависят в долгосрочной перспективе потоки денег и стоимость акций Tallinna Vesi.

В отношении судебного решения, вступившего в силу на прошлой неделе, отдельно следует посмотреть на то, каким было влияние на фирму внутри страны. Последнее принципиальное решение датируется декабрем 2017 года: госсуд тогда счел, что цена на воду в столице слишком высока на протяжении многих лет и Tallinna Vesi следует довольствоваться меньшим. Компания подала в Департамент конкуренции новое ценовое ходатайство, которое не было удовлетворено. Теперь спор вокруг справедливой цены продолажется в суде, и конца ему не видно.

Tallinna Vesi выбрал тактику затягивания.

Пострадавшие от решения госсуда Центральный союз собственников и Союз квартирных товариществ провели сбор ходатайств среди таллиннских домовладельцев, предприятий и квартирных товариществ, чтобы потребовать у Tallinna Vesi обратно переплаченных счетов почти на 17 млн евро. На настоящий момент собрано свыше 500 подписей озабоченных владельцев домов и предприятий, а также председателей квартирных товариществ, которые хотят вернуть деньги. Глава Центрального союза собственников и нотариус Прийт Пярн говорит, что к концу июня в юридическом бюро должен быть готов правовой анализ, чтобы выяснить, что конкретно требовать у водоканала, как потребители воды должны будут обсновать свои требования и насколько давними могут быть требования.

Cильнее Пярна раздражает то, что ни Tallinna Vesi ни Департамент конкуренции не могут никак договориться о тарифах. По его оценке, Tallinna Vesi просто хочет тянуть время. "Им дешевле покрывать расходы на суд и адвокатов, чем снижать цены на воду для потребителя. Возможно, этот спор продолжится еще года три", - предположил Пярна. Так же считает и Кристян Хянни из Kawe Kapital.

"Они делают все, что только можно, чтобы затянуть дело. У них достаточный запас, чтобы платить адвокатам", - сказал он.

Хотя суд посчитал, что цена услуг Tallinna Vesi годами была необоснованно высокой, Пярн считает плюсом то, что с 2009 года цена кубометра воды по сути не менялась.