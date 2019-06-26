Ср, 26.06.2019
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  • Насколько безопасна еда на ярмарках и фестивалях: грядут массовые проверки

Насколько безопасна еда на ярмарках и фестивалях: грядут массовые проверки

Sööma! Eesti Toidumess 2018

ФОТО: Konstantin Sednev

Ветеринарно-пищевой департамент проверит еду, продаваемую на общественных мероприятиях, обочинах дорог и улице, пишет rus.err.ee.

В этом году Ветеринарно-пищевой департамент запланировал 650 проверок, по десять на каждого занимающегося надзором чиновника. Проверки проходят с апреля, и, по словам главного специалиста департамента Кади Кууск, первые результаты хорошие.

"Беспокойство вызывает продажа неупакованной копченой колбасы и ветчины. Обработчики должны следить за температурой хранения, прописанной производителем", – сказала Кууск.

Sööma! Eesti Toidumess 2018

ФОТО: Konstantin Sednev

Согласно требованиям, копченые изделия необходимо держать при температуре 2-6 градусов выше ноля. 

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