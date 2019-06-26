На эстонскую делегацию в Грузии случайно напали

Поскольку в сообщениях упоминались действующий парламентарий от партии «Отечество» Прийт Сибуль и бывший депутат Рийгикогу Корб (без уточнения – Валерий, отец, или Михаил, сын), мы обратились непосредственно к Прийту Сибулю и Михаилу Корбу, который сейчас является генеральным секретарем Центристской партии.

Прийт Сибуль. ФОТО: Konstantin Sednev

Первым на наш запрос ответил Прийт Сибуль, который рассказал, что информация о нападении на эстонскую делегацию верна, но лишь отчасти. «20 июня мы с Валерием Корбом находились в Грузии, куда нас – меня как действующего депутата, а его как бывшего парламентария и друга, пригласили на сессию Межпарламентской Ассамблеи Православия», - рассказал Сибуль.

По его словам, утром все было спокойно и заседание, в котором принимали участие не меньше ста человек из разных стран, в которых действует православная церковь, прошло без заминок и эксцессов: «После обеда мы пришли в зал, и оказалось, что представители грузинской партии „Грузинская мечта — Демократическая Грузия“ захватили место спикера».

По словам Сибуля, грузины стали требовать, чтобы зал покинули представители России, которая являлась организатором Ассамблеи и вообще председательствовала на ней: «Российская делегация в итоге вышла из зала, а один из активных коллег-грузин стал кричать на нас с Валерием, чтобы мы тоже вышли из зала. Видимо, он перепутал, и решил, что мы тоже россияне. Валерий объяснил, что мы из Эстонии, постепенно конфликт угас, мы пожали друг другу руки и все успокоились».

Сибуль заверил, что руками никто никого не трогал, не было ни попытки удушения, о которой говорят в социальных сетях, ни выплеснутой воды: «Физического контакта не было вообще. Только словесная перепалка».