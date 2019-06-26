На эстонскую делегацию в Грузии случайно напали

В последние дни в соцсетях из уст в уста передают рассказ о том, что на некоего эстонского парламентария во время его пребывания в Грузии напали. Официальной информации, каких-либо подтверждений или опровержений по этому поводу нет, но упорно говорят о нападении, попытке удушения и якобы выплеснутой в лицо эстонского политика воде. Rus.Postimees выяснил, что же произошло в действительности.
Поскольку в сообщениях упоминались действующий парламентарий от партии «Отечество» Прийт Сибуль и бывший депутат Рийгикогу Корб (без уточнения – Валерий, отец, или Михаил, сын), мы обратились непосредственно к Прийту Сибулю и Михаилу Корбу, который сейчас является генеральным секретарем Центристской партии.
Первым на наш запрос ответил Прийт Сибуль, который рассказал, что информация о нападении на эстонскую делегацию верна, но лишь отчасти. «20 июня мы с Валерием Корбом находились в Грузии, куда нас – меня как действующего депутата, а его как бывшего парламентария и друга, пригласили на сессию Межпарламентской Ассамблеи Православия», - рассказал Сибуль.
По его словам, утром все было спокойно и заседание, в котором принимали участие не меньше ста человек из разных стран, в которых действует православная церковь, прошло без заминок и эксцессов: «После обеда мы пришли в зал, и оказалось, что представители грузинской партии „Грузинская мечта — Демократическая Грузия“ захватили место спикера».
По словам Сибуля, грузины стали требовать, чтобы зал покинули представители России, которая являлась организатором Ассамблеи и вообще председательствовала на ней: «Российская делегация в итоге вышла из зала, а один из активных коллег-грузин стал кричать на нас с Валерием, чтобы мы тоже вышли из зала. Видимо, он перепутал, и решил, что мы тоже россияне. Валерий объяснил, что мы из Эстонии, постепенно конфликт угас, мы пожали друг другу руки и все успокоились».
Сибуль заверил, что руками никто никого не трогал, не было ни попытки удушения, о которой говорят в социальных сетях, ни выплеснутой воды: «Физического контакта не было вообще. Только словесная перепалка».
Комментарий Центристской партии, в рядах которой состоит Валерий Корб, мы пока не получили, но обязательно опубликуем, если он поступит.