Задержание несовершеннолетнего наркодилера в Нарве помогло ликвидировать группировку

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Сергея Масленникова, полицейские быстро вышли на след юного дилера, который занимался продажей наркотиков примерно два месяца.

«На следующем этапе нам предстояло выяснить, кто снабжает запрещенными средствами молодого наркодилера. В результате мы вышли на 21-летнего молодого человека, который ранее не наказывался в уголовном порядке. В конце мая 2018 года ему было предъявлено подозрение в незаконном обороте наркотическими веществами в большом количестве и вымогании денег», – рассказал Масленников.

В ходе производства полиция обнаруживала все новые детали и 14 ноября прошлого года пять молодых людей предстали в Нарве перед судом. Суд признал их виновными в незаконном обороте наркотическими средствами в большом количестве и в качестве наказание им было назначено тюремное заключение, часть из которого придется отбыть реально. Кроме этого, решением суда было конфисковано имущество, заработанное незаконным путем.

«Хотя преступная деятельность этих молодых людей в Нарве была завершена, для нас это означало лишь половину проделанной работы. Нашей целью было установить личность лидера группировки, – пояснил ведущий следователь. - Информация, полученная в ходе оперативно-следственных действий, привела полицейских в дом, где жил мужчина, которого мы подозревали в вымогательстве и продаже наркотиков. Мы получили подтверждение тому, что сосед этого человека, 33-летний мужчина, не имевших ранее наказаний в уголовном порядке, являлся главный действующим лицом, который снабжал нарвских дилеров, в основном, марихуаной».

Всего на той стадии ведения производства было задержано семь мужчин в возрасте от 22 до 33 лет, которые в июне 2019 года были наказаны решением суда за совершение наркопреступлений. И этим лицам суд вынес в качестве наказания тюремное заключение, часть из которого придется отбыть реально, а также было конфисковано полученное преступным путем имущество.

«Двенадцать человек понесли ответственность за свои деяние. У них было конфисковано в пользу государства почти 19 000 евро наличных, шесть автомобилей и мобильные телефоны. Но самое главное, что мы сделали наркотики менее доступными для несовершеннолетних», – подытожил капитан полиции Сергей Масленников.

По словам полицейских, проводивших следствие, получившие наказание лица действовали в Нарве с лета 2017 года до января этого года. В основном, они занимались оборотом марихуаны, а также кокаина. Некоторые из них сами употребляли наркотики. Наркотические средства хранились в специально арендованных для этих целей гаражных боксах. Свою деятельность они старались законспирировать, например, обращаясь между собой, они использовали конкретные предложения, имевшие определенное значение. Основной поставщик пытался держать под контролем цепочку, по которой двигались наркотики. Сам он вел достаточно скромный образ жизни, но дилеры жили короткое время на широкую ногу.

«Людей, которые начинают заниматься продажей наркотиков в надежде быстро разбогатеть, рано или поздно ждет разочарование. В своей работе мы видим, что такая схема повторяется постоянно: сначала человек пробует наркотик для развлечения, потом начинает заниматься продажей наркотиков и эта недолгая „карьера“ заканчивается тюрьмой. Мы также видим людей, живущих в полной убежденности, что ничего плохого от одной сигареты с марихуаной случиться не может, но, в конце концов, и они оказываются на той же дорожке», – добавил Масленников.