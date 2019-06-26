Судно с мигрантами на борту проигнорировало запрет и вошло в воды Италии

Около двух недель 42 спасенных у берегов Ливии мигранта дрейфуют в международных водах недалеко от острова Лампедуза, надеясь на разрешение итальянских властей зайти в местный порт. Мигранты, оказавшиеся на судне, были подобраны в Средиземном море при попытке пересечь Сицилийский пролив и попасть с побережья Ливии в Европу.

Капитан судна принял решение пойти наперекор итальянским властям, потому что ситуация на борту стала "отчаяннее, чем когда-либо": судно зашло в территориальные воды Италии на основании морских законов об экстренной ситуации.

Сегодня Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил запрос поисково-спасательного судна Sea Watch с просьбой ввести обеспечительные меры, благодаря которым Италия позволит высадить находящихся на борту мигрантов.