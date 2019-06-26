Без дополнительной господдержки центру Vaba Lava в Нарве может грозить закрытие

Министр культуры Тынис Лукас («Отечество») попросил выделить из правительственного резерва 200 000 евро на поддержку театрального центра Vaba Lava в Нарве, однако министр финансов Мартин Хельме (EKRE) не видит для этого возможности, что, по оценке Лукаса, может привести к закрытию центра.
Хельме дал отрицательный ответ на запрос министра культуры, сочтя, что данную сумму можно найти за счет собственных ресурсов Минкульта, перераспределив имеющиеся у него средства, сообщает Rus.ERR.
«Размер пособий, выделенных из государственного бюджета Министерству культуры в 2019 году, составляет около 95 млн евро, которые министр может перераспределять между учреждениями при наличии достаточных оснований. Указанная заявка составляет примерно 0,2% этой суммы, и в таком объеме можно найти средства для покрытия этой заявки, переставив приоритеты», - говорится в ответе министра финансов.
Однако Лукас такой возможности не видит и по-прежнему намерен просить деньги из правительственного резерва: «Если государство не придет на помощь, то таллиннскому центру Vaba Lava придется менять бизнес-модель, а это может означать, что Vaba Lava в Нарве не сможет продолжить существование».