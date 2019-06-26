Государство угрожает снести ветряки братьев Сынаялгов

У братьев Андреса и Олега Сынаялгов есть 30 дней, чтобы доказать обратное; в противном случае государство угрожает снести ветряки.

По сообщению департамента, ветряные генераторы парка Айду, принадлежащие паевому товариществу Eleon Green, не соответствуют ни одному существующему строительному проекту.

Проведенная департаментом экспертиза документов показала, что два ветряка не соответствуют имеющимся проектам, противоречат детальной планировке местного самоправления, у них отсутствует обязательное согласование с Министерством обороны и нет согласия Земельного департамента как представителя владельцев.

Также не проведены строительно-геологические исследования и дополнительная оценка влияния на окружающую среду. Кроме того, из-за противоречий несяно, какой ветряк вообще построен, нет проектной документации и протоколов для щебневых подушек.

Гендиректор департамента Каур Каяк сказал, что Сынаялгам дается месяц, чтобы высказаться. "Надеюсь, что мы найдем решение, которое удовлетворит все стороны, и факты, которые мы выявили, будут опровергнуты. Вопрос в том, что если в действительности все так, как написано в производстве, то что остается нам - сносить или сносить частично, чтобы обеспечить безопасность", - сказал Каяк.

Госконтроль отметил, что производство должно учесть все интересы, включая общественные. Ведомство винит в происходящем волостные управы Майдла и Люганузе, которые выдавали строительные разрешения по территории карьери Айду.

По словам Каяка, сооружение должно быть стабильным и выдерживать предусмотренные нагрузки, но в отношении щебневых подушек, возведенных под ветряками, нет данных об их безопасности.

Поскольку ветрогенераторы на 35 метров выше, чем указано в планировке, они уже сейчас мешают работе радара воздушного мониторинга в Келлавере.

"Речь идет не об абстрактной угрозе: уже установленные мачты дают помехи. Радар не может опознать объекты и генерирует ложные цели. Кроме того нарушено слежение за картинкой", - сказала глава строительного отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Кати Тамтик.

Одним вариантом было бы узаконить возведенные ветряки, но для нахождения решения они должны соответствовать планировке. Кроме того нужно согласование всех причастных, включая Авиационный департамент и Министерство обороны.

По словам представителей департамента, снос - самая крайняя мера, и сейчас речь идет о праве высказаться, которое может быть при необходимости продлено на месяц. "Мы хотим дискуссии с девелоперами, хотим найти решение, которое позволило бы считать этот ветропарк законным сооружением", - сказала Тамтик.