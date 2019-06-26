ООН назвала самый распространенный наркотик

Колумбия остается мировым лидером по производству кокаина согласно опубликованному докладу Управления ООН по наркотикам и преступности на основе данных 2017 года.

В общей сложности за год было изготовлено 1976 тонн "белого порошка", и 70% из них приходится именно на Колумбию. Согласно докладу, производство кокаина в мире увеличилось на четверть.

Употребляли наркотики в 2017 году около 271 млн человек, к летальному исходу привели 585 тысяч случаев.

В докладе отмечается, что смола каннабиса значительно изменилась по всей Европе, что привело к производству более сильного продукта, потенциально представляющего больший риск зависимости и проблем с психическим здоровьем употребляющих его людей.

Мы видим, что каннабис стал наиболее распространенным нелегальным наркотиком в Европе. Около 1% взрослого населения употребляют марихуану ежедневного (около 7 миллионов человек – ред.) Теодора Грошкова, Европейский центр изучения наркотических веществ

Другие формы самого распространенного наркотика, чье производство так же возросло, — медицинские препараты на основе марихуаны и синтетические каннабиноиды.