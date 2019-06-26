Учебный кредит могут существенно увеличить

Министерство образования и науки подготовило проект повышение верхней границы гарантированного государством кредита для учащихся вузов и профтехучилищ до 2500 евро, передает Rus.ERR.
В учебном году 2018/2019 максимальный размер гарантированного государством учебного кредита составил 2000 евро. Минобр предлагает его повысить на 500 евро.
После одобрения правительства новый размер учебного кредита начнет действовать с 1 июля.
По состоянию на февраль текущего года объем непогашенных учебных кредитов составил более 73 млн евро.