Ср, 26.06.2019
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Учебный кредит могут существенно увеличить

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Министерство образования и науки подготовило проект повышение верхней границы гарантированного государством кредита для учащихся вузов и профтехучилищ до 2500 евро, передает Rus.ERR.

В учебном году 2018/2019 максимальный размер гарантированного государством учебного кредита составил 2000 евро. Минобр предлагает его повысить на 500 евро.

После одобрения правительства новый размер учебного кредита начнет действовать с 1 июля.

По состоянию на февраль текущего года объем непогашенных учебных кредитов составил более 73 млн евро.

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