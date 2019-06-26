Чиновница женила мужчину, находившегося без сознания, и пошла под суд

Таштагольский городской суд, Россия, оштрафовал на 10 тысяч рублей (почти 140 евро) руководителя загса, зарегистрировавшую брак без согласия жениха, который находился при смерти. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как выяснило следствие, в июле 2017 года чиновница выполнила просьбу своей знакомой и зарегистрировала ее брак с мужчиной, который в тот момент находился в бессознательном состоянии в больнице, куда попал с огнестрельным ранением. На следующий день после "бракосочетания" он умер.
Женщина же получила официальный статус супруги, а также имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага. Впоследствии она потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный смертью "мужа", и суд взыскал в ее пользу 100 тысяч рублей (почти 1400 евро).
Руководительницу загса обвинили в превышении должностных полномочий. На суде она полностью признала вину, загладила причиненный преступлением вред и попросила применить к ней в качестве меры уголовно-правового характера судебный штраф. Суд удовлетворил это ходатайство. Таштагольский суд Кемеровской области оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.