Чиновница женила мужчину, находившегося без сознания, и пошла под суд

Как выяснило следствие, в июле 2017 года чиновница выполнила просьбу своей знакомой и зарегистрировала ее брак с мужчиной, который в тот момент находился в бессознательном состоянии в больнице, куда попал с огнестрельным ранением. На следующий день после "бракосочетания" он умер.

Женщина же получила официальный статус супруги, а также имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага. Впоследствии она потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный смертью "мужа", и суд взыскал в ее пользу 100 тысяч рублей (почти 1400 евро).