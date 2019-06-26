В течение пяти лет в системе электронных услуг использовались недействительные ИД-карты

В течение пяти лет в э-услугах использовались 353 признанных недействительными карты, из них 285 – это документы умерших людей.

"Так как обмен данными между инфосистемами не работал корректно, то в э-услугах можно было и дальше пользоваться теми ИД-картами, которые, например, были признаны недействительными связи с тем, что человек поменял имя после вступления в брак, и картами вида на жительство, которые стали недействительными после получения человеком гражданства Эстонии. В этих случаях нет никаких оснований полагать, что картами пользовались сторонние люди вместо владельцев этих карт", – разъяснила эксперт отдела развития Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх.

"В случае использования документа умершего человека, в основном, это были случаи, когда близкие оплачивали счета умершего, расходы на похороны, и расторгали имевшиеся на имя ушедшего из жизни близкого договоры на использование разных услуг, что является нормальным поведением после ухода близкого человека из жизни. Но в случае с одной картой Департамент полиции и погранохраны расследует возможность, что член семьи злоупотреблял документом умершего человека намеренно и в отношении этого случая начато уголовное делопроизводство", – сказала Кирх.

По словам руководителя отдела услуг идентитета Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) Калле Куузика, из-за сбоя в обмене данных информация не обо всех картах при признании карт недействительными дошла из инфосистемы Департамента полиции и погранохраны UUSIS до обслуживающего сертификаты предприятия SK ID Solutions

"Из-за этого можно было продолжать пользоваться некоторыми картами в э-услугах. На данный момент проблема решена и все эти сертификаты признаны недействительными", – добавил Куузик.

SMIT, который занимается развитием и администрированием баз данных Департамента полиции и погранохраны, добавил в инфосистему дополнительный контрольный механизм, чтобы исключить возможность возникновения аналогичных сбоев в будущем.

Департамент государственной инфосистемы (RIA) добавил на страницу Eesti.ee приложение, в котором с помощью личного когда можно проверить, не затронул ли сбой в обмене данных документ вашего умершего родственника.