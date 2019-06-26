ПАСЕ подтвердила полномочия российских делегатов. Они окончательно вернулись в совет

24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, что открыло возможность для возвращения в ассамблею российской делегации.

Резолюцию приняли после обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер: за нее проголосовали 118 делегатов, против были 62, воздержались 10 человек.

Совет Европы смирился с аннексией Крыма?

В среду руководитель делегации России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что депутаты от аннексированного Россией Крыма будут участвовать в заседаниях ассамблеи как представители России.

"Не признавать Крым российским - это все равно, что не признавать объединение Германии. То есть это как если бы мы опротестовывали полномочия депутатов Бундестага, избранных от земель, бывших в составе ГДР", - сказал Толстой в интервью Русской службе RFI.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в Европе "начинают понимать российский статус Крыма как реальность".

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и аннексии Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но полномочия Москвы тогда так и не были восстановлены.

Как отмечает украинское издание "Европейская правда", в докладе мониторингового комитета ПАСЕ по полномочиям российской делегации среди требований к России вообще не оказалось пунктов, касающихся Крыма и ситуации в Донбассе.

При этом ПАСЕ требует от России, в частности, освобождения 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, привлечь к ответственности виновных в катастрофе рейса MH17 и участвовать в расследовании убийства оппозиционера Бориса Немцова.

Накануне депутаты от Грузии и Украины обжаловали восстановление прав российской делегации. Отдельную жалобу подал и глава украинской делегации Владимир Арьев, который назвал недопустимым присутствие в российской делегации депутатов, избранных всенародным голосованием, в котором также участвовали жители Крыма.

Что будет с неуплаченными взносами?

Россия была крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, однако в 2017 году заморозила уплату членских взносов.

Ежегодный взнос России составлял около 33 млн евро (7% всего бюджета организации). Соответственно, за последние два года долг России перед ассамблеей составил более 60 млн евро.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москва готова полностью выплатить взносы в Совет Европы, когда настанет окончательная ясность с восстановлением прав российской делегации.