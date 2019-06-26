Правительство не поддержит законопроект соцдемов о внеочередном повышении пенсий

Социал-демократы предлагают изменить закон о государственном пенсионном страховании, чтобы базовая часть пенсии после индексации 1 апреля 2020 года повысилась на 100 евро, а народная пенсия – на 60 евро. С 1 апреля базовый размер пенсии составляет 191,6496 евро, а ставка народной пенсии - 205,21 евро, сообщила в среду BNS пресс-служба правительства.

Министерство социальных дел поддерживает цель законопроекта - повысить уровень жизни пожилых людей и сделать это посредством внеочередного повышения пенсий. В 2017 году 47,5 процента людей в возрасте 65 лет и старше проживали в относительной бедности.

Одной из возможностей улучшить экономическое положение пожилых является внеочередное повышение пенсий. Внеочередное повышение пенсий отражено и в основных принципах правящего союза и на основе программы действий правительства Министерство социальных дел проанализировало экономическое благосостояние пожилых людей и бедность и представило результаты этого исследования на совещание кабинета министров.

Однако в представленном в законопроекте виде Министерство социальных дел все-таки не поддерживает предложение социал-демократов поскольку из законопроекта не ясно, достаточно ли предложенное повышение пенсий и имеются ли достаточные ресурсы для проведения повышения. При планировании повышения пенсий следует учитывать представленный министерством анализ имеющиеся в наличии денежные средства.