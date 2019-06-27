Фото: с умом обставленная терраса – дополнительная комната на все лето

По данным застройщика недвижимости Estmak Capital, самый большой спрос среди находящихся в поиске нового дома семей в Эстонии являются городские квартиры с террасами и балконами, поскольку с умом обставленная и спланированная терраса на все лето превращается в дополнительную комнату.
Как добиться наиболее практичного и удобного результата, рассказывают специалисты своего дела, дизайнер интерьера Estmak Capital Кай Мюрисеп и руководитель дизайнерского салона Intera Kodusalong Хелен Рандоя.
И мебель для террасы нуждается в UV-защите
При выборе мебели для террасы рекомендуем остановить свой выбор на современных металлических столах и стульях.
Мебель из современного алюминия легкая и при этом хорошо переносит наши климатические условия. Обязательно нужно обратить внимание, какой краской покрыта мебель. Наилучший вариант – специальная краска с защитным ультрафиолетовым фильтром, которая хорошо переносит солнечное излучение, что позволяет мебели дольше сохранять внешний вид. Металлическая мебель современного дизайна хорошо подойдет и в качестве кухонной мебели: ее можно использовать как на свежем воздухе, так и в квартире, так что зимой не возникнет проблем с хранением дополнительного комплекта мебели.
Пластиковая мебель светлых оттенков практичнее
Если вы отдали предпочтение мебели для террасы, изготовленной из пластмассы, стоит учесть, что пластик боится солнца.
Стоит выбирать светлые тона, так как темные и интенсивные выгорают быстрее. Так как пластик – материал пористый, советуем всевозможные пятна смывать сразу же при появлении, чтобы они не впитались в материал и окончательно не испортили внешний вид мебели. Более яркую пластиковую мебель хорошо защитят от солнца чехлы, при выборе которых стоит также учитывать их пригодность к яркому солнцу или дождливой погоде.
Мебель для террасы на траве?
Если появится желание использовать мебель для террасы на газоне, то разумнее выбрать стулья и столы на саночной раме, а не на ножках. Рама не будет проваливаться сквозь почву и не повредит травяной покров, а передвигать мебель с такими рамами по террасе проще, тише и безопаснее для покрытия пола.
Немного детской игривости
Для маленьких членов семьи также придумано множество забавных дизайнерских решений, как, например, игрушечные сиденья и стулья детского размера.
Кто из малышей не захочет посидеть на спине маленького белого слоника,который на самом деле является отличным табуретом, или покачаться на стуле-качалке в виде лошадки? Это весьма практичные решения, которые придадут террасе игровой и забавный нюанс, но при этом такие сиденья осенью можно вернуть в детскую и использовать далее в домашних условиях.
Да будет свет из USB!
Последнее, чем мы хотим захламить нашу террасу или балкон, это провода, о которые можно споткнуться и которые портят общее впечатление от обстановки.
К счастью, решение имеется, и свет на террасу можно провести при помощи беспроводных светильников, заряжающихся при помощи USB-кабеля. Эти атмосферостойкие и ударопрочные светильники горят после зарядки до 12 часов. Такие светильники также позволяют менять температуру или оттенок света в зависимости от настроения. USB-светильники различных размеров можно использовать и в помещениях, например, в качестве ночника в детской или ванной.
Последний штрих – аксессуары
Настроение на террасе создадут яркие аксессуары. При выборе подушек стоит отдать предпочтение подушкам с современными акриловыми наволочками, которые хорошо переносят погодные невзгоды, стойки к появлению пятен и легко чистятся.
Салатницы и блюда для фруктов могут быть керамическими или из крашеного металла – такую посуду не опрокинет ветром, а дождь или солнце никак не скажутся на их внешнем виде. Уединенность на балконе или террасе можно создать при помощи складывающихся оригинальных разноцветных подвесных ширм, напоминающих ветви деревьев или вьюны. Они прекрасно пропускают дневной свет, но отнюдь не чужие взгляды. Для любителей садоводства хорошей альтернативой громоздким ящикам и горшкам для растений станут мягкие сумки с ручками, которые смотрятся оригинально и легко переносятся с места на места. Когда же сезон летних цветов закончится, такие сумки можно опустошить, выстирать, сложить и убрать в шкаф.