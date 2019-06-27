Фото: с умом обставленная терраса – дополнительная комната на все лето

Как добиться наиболее практичного и удобного результата, рассказывают специалисты своего дела, дизайнер интерьера Estmak Capital Кай Мюрисеп и руководитель дизайнерского салона Intera Kodusalong Хелен Рандоя.

И мебель для террасы нуждается в UV-защите

При выборе мебели для террасы рекомендуем остановить свой выбор на современных металлических столах и стульях.

ФОТО: Рауль Меэ

Мебель из современного алюминия легкая и при этом хорошо переносит наши климатические условия. Обязательно нужно обратить внимание, какой краской покрыта мебель. Наилучший вариант – специальная краска с защитным ультрафиолетовым фильтром, которая хорошо переносит солнечное излучение, что позволяет мебели дольше сохранять внешний вид. Металлическая мебель современного дизайна хорошо подойдет и в качестве кухонной мебели: ее можно использовать как на свежем воздухе, так и в квартире, так что зимой не возникнет проблем с хранением дополнительного комплекта мебели.

Пластиковая мебель светлых оттенков практичнее

Если вы отдали предпочтение мебели для террасы, изготовленной из пластмассы, стоит учесть, что пластик боится солнца.

ФОТО: Рауль Меэ

Стоит выбирать светлые тона, так как темные и интенсивные выгорают быстрее. Так как пластик – материал пористый, советуем всевозможные пятна смывать сразу же при появлении, чтобы они не впитались в материал и окончательно не испортили внешний вид мебели. Более яркую пластиковую мебель хорошо защитят от солнца чехлы, при выборе которых стоит также учитывать их пригодность к яркому солнцу или дождливой погоде.

Мебель для террасы на траве?

Если появится желание использовать мебель для террасы на газоне, то разумнее выбрать стулья и столы на саночной раме, а не на ножках. Рама не будет проваливаться сквозь почву и не повредит травяной покров, а передвигать мебель с такими рамами по террасе проще, тише и безопаснее для покрытия пола.

Немного детской игривости

Для маленьких членов семьи также придумано множество забавных дизайнерских решений, как, например, игрушечные сиденья и стулья детского размера.

ФОТО: Рауль Меэ

Кто из малышей не захочет посидеть на спине маленького белого слоника,который на самом деле является отличным табуретом, или покачаться на стуле-качалке в виде лошадки? Это весьма практичные решения, которые придадут террасе игровой и забавный нюанс, но при этом такие сиденья осенью можно вернуть в детскую и использовать далее в домашних условиях.

Да будет свет из USB!

Последнее, чем мы хотим захламить нашу террасу или балкон, это провода, о которые можно споткнуться и которые портят общее впечатление от обстановки.

ФОТО: Рауль Меэ

К счастью, решение имеется, и свет на террасу можно провести при помощи беспроводных светильников, заряжающихся при помощи USB-кабеля. Эти атмосферостойкие и ударопрочные светильники горят после зарядки до 12 часов. Такие светильники также позволяют менять температуру или оттенок света в зависимости от настроения. USB-светильники различных размеров можно использовать и в помещениях, например, в качестве ночника в детской или ванной.

Последний штрих – аксессуары

Настроение на террасе создадут яркие аксессуары. При выборе подушек стоит отдать предпочтение подушкам с современными акриловыми наволочками, которые хорошо переносят погодные невзгоды, стойки к появлению пятен и легко чистятся.

ФОТО: Рауль Меэ