Российская полиция. Иллюстративное фото. ФОТО: Alexey Philippov/RIA Novosti

Таганский районный суд Москвы арестовал до 25 августа подозреваемого в серии отравлений и ограблений прохожих в центре города - 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова.

В ходе слушаний по избранию меры пресечения Сабанов частично признал свою вину и попросил не заключать его под стражу.

Накануне при обыске у него дома в Басманном районе нашли транквилизатор "Феназепам", нейролептик клозапин и опиоидный анальгетик трамадол. Изначально уголовные дела были возбуждены по статье о краже, теперь же к обвинениям добавлен разбой с применением предметов в качестве оружия.

Сумма ущерба в деле выросла с 80 до 140 тысяч рублей. Следствие предполагает, что от действий злоумышленника могли пострадать не меньше 11 человек.

Издание "Открытые медиа" изучило соцсети Сабанова и выяснило, что в прошлом он служил в Росгвардии, а также подрабатывал грузчиком в Москве. На страницах Сабанова можно найти много исламистских высказываний, в некоторых он прямо называет себя моджахедом, пишет издание.

В понедельник издание The Village сообщило, что в популярных у молодежи местах к отдыхающим подходит мужчина, завязывает разговор и предлагает напитки, в которые подмешано неизвестное вещество. Люди, пробовавшие отравленные газировку или пиво, теряли сознание, после чего их грабили и избивали.

По данным издания, за последний месяц таким образом были отравлены по меньшей мере 24 человека. Случаи были отмечены в скверах около Чистых прудов, на Хохловской площади (в пространстве, известном как "Яма"), парке "Горка" и баре "Зинзивер".

"Некоторые жертвы пришли в себя на следующий день, другие долго были в коме: один человек пролежал в реанимации больше двух недель", - писало издание.

Среди пострадавших оказалась фоторедактор The Village Людмила Чижова. Кроме того, как сообщила журналистка Елизавета Нестерова, жертвой отравителя стал бывший ведущий канала MTV Михаил Рольник, который сейчас находится в коме.