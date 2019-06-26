Певческий праздник впервые будет переводиться на язык жестов

Для людей с проблемами передвижения на Певческом поле будет оборудована специальная зона на кресел на колесах, а на стадионе Kalev — специальная платформа, откуда они смогут следить за праздником.

"Впервые слабовидящие и слепые люди получили возможность принимать участие в празднике танца молодежи в 2017 году. Теперь впервые будет осуществляться сурдопереводом описание происходящего на празднике танца", — сказала исполнительный директор палаты людей с особыми потребностями Аннели Хабихт.

Генеральная репетиция праздника танца в 15 часов 4 июля будет сопровождаться профессиональным описанием. "Перевод будет звучать в наушниках, а люди с проблемами зрения получать специальный тактильный справочник праздника, включающий схемы стадиона, знакомство с идеей постановки и тактильные основные линии танцев", — сказала Хабихт.

В 14 часов 7 июля главный праздник XXVII Певческого праздника Minu arm на Певческом поле в Таллинне будет переводиться на язык жестов.