Певческий праздник впервые будет переводиться на язык жестов

Певческий праздник Minu arm впервые будет переводиться на язык жестов, а происходящее на празднике танца будет описываться специалистом, таким образом слабослышащие и имеющие нарушения зрения люди смогут принять большее участие в празднике, сообщила в среду BNS пресс-служба Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA.
Для людей с проблемами передвижения на Певческом поле будет оборудована специальная зона на кресел на колесах, а на стадионе Kalev — специальная платформа, откуда они смогут следить за праздником.
"Впервые слабовидящие и слепые люди получили возможность принимать участие в празднике танца молодежи в 2017 году. Теперь впервые будет осуществляться сурдопереводом описание происходящего на празднике танца", — сказала исполнительный директор палаты людей с особыми потребностями Аннели Хабихт.
Генеральная репетиция праздника танца в 15 часов 4 июля будет сопровождаться профессиональным описанием. "Перевод будет звучать в наушниках, а люди с проблемами зрения получать специальный тактильный справочник праздника, включающий схемы стадиона, знакомство с идеей постановки и тактильные основные линии танцев", — сказала Хабихт.
В 14 часов 7 июля главный праздник XXVII Певческого праздника Minu arm на Певческом поле в Таллинне будет переводиться на язык жестов.
7 июля у Морских ворот Певческого поля в инфопункте слабовидящим будут предоставляться макет и тактильный план Певческого поля. Во время генеральной репетиции и во время Певческого праздника людям с особыми потребностями будут помогать волонтеры.