Суд признал Хейну Клааса виновным и назначил ему внушительный штраф

Харьюский уездный суд сегодня признал виновным Хейну Клааса, назначив ему в качестве наказания штраф в 12 675 евро. Также обвинение предъявлено бывшему руководителю Таллиннского департамента спорта (TSNA) Рейну Ильвесу и Айве Кукк, владелице строительной фирмы Termentum, выигравший организованной Ильвесом и Клаасом конкурс госпоставки.

Как TSNA, так музеи и волость Раэ, приобрели у фирмы Клааса Kesaten Invest услугу проведения тендера. В тоже время Клаас предлагал фирмам, участвовавшем в организованным им конкурсе госпоставки, согласно обвинению, консультационную услугу и давал практические советы относительно того, как выиграть конкурс. За это он получил от каждой выигравшей конкурс фирмы тысячу евро.