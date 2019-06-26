Ср, 26.06.2019
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  • Суд признал Хейну Клааса виновным и назначил ему внушительный штраф

Суд признал Хейну Клааса виновным и назначил ему внушительный штраф

Хейну Клааса признали виновным вместе с бывшим руководителем Таллиннского департамента спорта Рейном Ильвесом.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees/Scanpix

Хейну Клаас, привлекший внимание общественности госпоставками Таллиннского спортивного комитета, музея истории и здравоохранения и волости Раэ, признан виновным в нарушении ограничений, введенных для чиновников при ведении дел, в особо крупном масштабе, передает Postimees.

Харьюский уездный суд сегодня признал виновным Хейну Клааса, назначив ему в качестве наказания штраф в 12 675 евро. Также обвинение предъявлено бывшему руководителю Таллиннского департамента спорта (TSNA) Рейну Ильвесу и Айве Кукк, владелице строительной фирмы Termentum, выигравший организованной Ильвесом и Клаасом конкурс госпоставки.

Как TSNA, так музеи и волость Раэ, приобрели у фирмы Клааса Kesaten Invest услугу проведения тендера. В тоже время Клаас предлагал фирмам, участвовавшем в организованным им конкурсе госпоставки, согласно обвинению, консультационную услугу и давал практические советы относительно того, как выиграть конкурс. За это он получил от каждой выигравшей конкурс фирмы тысячу евро.

Также организованные Клаасом конкурсы госпоставки выиграли связанные с ним фирмы. Эти госпоставки превысили 400 000 евро, таким образом, он в особо крупном масштабе нарушил ограничения, введенные для чиновников при ведении дел.

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