Откровения предателя родины: я был готов к задержанию

Признанный виновным в измене родине бывший военнослужащий Денис Метсавас дал интервью в тюрьме и описал, как в течение нескольких лет передавал ГРУ государственные и международные тайны.

Интервью, данное американскому изданию The Atlantic – это первый раз, когда общественность может услышать версию случившегося из уст самого Дениса Метсаваса. Метсавас и его отец Петр Волин в начале года были признаны виновными в государственной измене. Метсавас получил в виде наказания 15 с половиной лет тюремного заключения, его отец должен провести за решеткой шесть лет.

15-минутный документальный фильм The Atlantic начинается с того, что Метсавас сидит, а журналист спрашивает у него, чувствует ли тот себя хорошо? «Следующие 15 лет я должен провести в тюрьме. Могу ли я чувствовать себя хорошо? Вы сами должны знать ответ на этот вопрос», - отвечает Метсавас.

Он добавил, что долгие годы в нем жили два человека. Дальше он описал, как российская военная разведка ГРУ его завербовала.

Осужденный утверждает, что это произошло в 2007 году, когда он отправился в Смоленск в гости к родственникам. В пятницу отправились в местный ночной клуб, где Метсавас проводил время с некой девушкой. Рано утром они ушли вместе.

«Когда я проснулся утром и вышел из дома, на улице меня ждали два человека. Они обвинили меня в изнасиловании этой девушки. Они показали мне документы, которые якобы она подписала. Кроме того, они показали мне два коротких видеоролика»,- описал Метсавас.

По его словам, он ответил незнакомцам, что ничего подобного не делал. На что мужчины ответили, что могут помочь Метсавасу, если он будет с ними сотрудничать: «Я подумал, что меня могут посадить в России на 10-15 лет и это сломает мне жизнь. Я согласился на все, что они от меня потребовали».

Дальше он описал, как вернулся в Эстонию, но московские агенты не давали о себе знать в течение целого года. Осенью 2008 года, когда Метсавас вышел от матери, к нему якобы подошел мужчина, который спросил, помнит ли он его. Якобы он сказал Метсавасу, что тот не должен волноваться. Говорящие по-русски люди просто хотят ему помочь.

«Я предоставил им немного информации и получил за это немного денег», - рассказал предатель родины журналисту The Atlantic. Когда Метсавас поинтересовался – «Это все?» – ему ответили, что хотят еще информации и хотят продолжить сотрудничество.

В 2008 году Денис Метсавас отправился в Петербург, где сел в машину к человеку по имени Антон. Было ли это его настоящее имя, Метсавас, по его словам, не знает до сих пор.

Шофер отвез его в так называемую охранку, где ему задавали многочисленные вопросы о военных сооружениях и технике Эстонии. По его словам, задаваемые вопросы были простыми, и при определенном желании все это можно было найти в интернете. Поэтому в тот момент он еще не чувствовал, что действует как шпион или предатель родины. В то же время, он понимал, что, начав передавать информацию за деньги, он ступил на новую территорию: «Это был первый шаг».

Метсавас рассказал, что хотя напрямую ему никогда не говорили, что при отказе от сотрудничества с его семьей может что-то произойти, он понимал это и без слов. Например, у него поинтересовались, как дела в цветочном бизнесе матери или как здоровье его отца.

Дальше Метсавас рассказал, как летом 2013 года он собирался поехать в Петербург, чтобы снова встретиться с Антоном и сказать, что больше не будет предоставлять информацию. Но его контакты в России держали его под каблуком, в тот момент в игру ввели и его отца Петра Волина. Позже Волин стал курьером, задачей которого было доставлять секретную информацию из Эстонии в Россию.

Тогда – летом 2013 года – в Петербурге выяснилось, что в то время, как сам Метсавас участвовал в миссии в Афганистане, они связались с его отцом Петром Волиным. Отец Метсаваса отдыхал во Владивостоке с новой женой, которая тяжело заболела. Метсавас утверждает, что отец согласился на эту работу потому, что хотел достать денег на лечение жены.

О своем задержании в сентябре прошлого года Метсавас сказал: «Я был готов к задержанию. Я об этом тысячу раз думал».