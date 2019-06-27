WADA прогнозирует открытие свыше 100 допинговых дел в отношении российских спортсменов

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что организация рассчитывает на открытие более 100 дел против российских спортсменов по результатам проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории, передает lenta.ru.
«Используя данные и пробы, группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, приведя веские доводы», — заявил Риди.
В январе WADA получило доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории. Это позволит установить, кто из российских спортсменов действительно принимал запрещенные препараты. Данные вывезены с территории России, их проанализируют специалисты агентства.
"Мы надеемся, что это приведет к открытию более ста дел по итогам первой волны проверки" - сказал глава WADA.
Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.