WADA прогнозирует открытие свыше 100 допинговых дел в отношении российских спортсменов

«Используя данные и пробы, группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, приведя веские доводы», — заявил Риди.

В январе WADA получило доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории. Это позволит установить, кто из российских спортсменов действительно принимал запрещенные препараты. Данные вывезены с территории России, их проанализируют специалисты агентства.

"Мы надеемся, что это приведет к открытию более ста дел по итогам первой волны проверки" - сказал глава WADA.