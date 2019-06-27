Власти Таллинна рассказали о плюсах съемок фильма Нолана

Экономические и имиджевые выгоды, которые Таллинн получит от съемок фильма голливудского режиссера Кристофера Нолана, перевесят неудобства, связанные с временным закрытием Пярнуского шоссе и прилегающим к нему перекрестков, признали в столичной мэрии.
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту решения, которое накануне на своем заседании утвердила Таллиннская городская управа, пишет rus.err.ee.
О самом решении стало известно еще на прошлой неделе, когда сообщили о том, что предусматриваются ограничения движения на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах, которые будут действовать в течение двух выходных дней - с часа ночи в субботу, 29 июня, и до полуночи воскресенья, 30 июня.
"Чтобы обеспечить безопасность всех участников съемок, требуются изменения в управлении движением и закрытие улиц. Предоставление кинокомпании Warner Bros улиц столицы для проведения съемок поможет не только получению экономической выгоды, которую получат Эстония, включая Таллинн, в виде размещения киностудии, организации общественного питания и других бытовых услуг, но и росту репутации города и государства", - посчитали столичные власти.