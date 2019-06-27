Власти Таллинна рассказали о плюсах съемок фильма Нолана

О самом решении стало известно еще на прошлой неделе, когда сообщили о том, что предусматриваются ограничения движения на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах, которые будут действовать в течение двух выходных дней - с часа ночи в субботу, 29 июня, и до полуночи воскресенья, 30 июня.