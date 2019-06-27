13-летняя фигуристка на соревнованиях попыталась исполнить сложнейшие взрослые прыжки

В женском одиночном фигурном катании наступает время молодых талантов: еще одна юниорка, на этот раз из США, попыталась исполнить в соревновательной программе двойные четверные лутцы и тройные аксели.
Американская фигуристка Алиса Лью на турнире Broadmoor Open в США в произвольной программе попыталась исполнить два четверных лутца и два тройных акселя.
С первого тройного акселя фигуристка упала, четверные лутцы были исполнены с недокрутами.
13-летняя Лью является действующей чемпионкой США. В сезоне-2019/20 она сможет начать выступления на международных юниорских соревнованиях.