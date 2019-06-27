Чт, 27.06.2019
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  • 13-летняя фигуристка на соревнованиях попыталась исполнить сложнейшие взрослые прыжки

13-летняя фигуристка на соревнованиях попыталась исполнить сложнейшие взрослые прыжки

Алиса Лью

ФОТО: Raj Mehta / USA TODAY Sports

В женском одиночном фигурном катании наступает время молодых талантов: еще одна юниорка, на этот раз из США, попыталась исполнить в соревновательной программе двойные четверные лутцы и тройные аксели.

Американская фигуристка Алиса Лью на турнире Broadmoor Open в США в произвольной программе попыталась исполнить два четверных лутца и два тройных акселя. 

С первого тройного акселя фигуристка упала, четверные лутцы были исполнены с недокрутами. 

13-летняя Лью является действующей чемпионкой США. В сезоне-2019/20 она сможет начать выступления на международных юниорских соревнованиях.

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