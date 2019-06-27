Вотум недоверия премьер-министру Чехии Андрею Бабишу провалился

Попытка вынести вотум недоверия премьер-министру Чехии Андрею Бабишу провалилась при голосовании в парламенте, закончившемся ранним утром в четверг, 27 июня. Из 200 чешских парламентариев 85 проголосовали "за", столько же "против", в результате инициаторам вотума не удалось достичь необходимого абсолютного большинства.
Процедуре голосования предшествовали 17-часовые дебаты, во время которых один из лидеров оппозиционной Гражданской демократической партии Петр Фиала призвал Бабиша освободить свое место, обвинив его в мощном конфликте интересов, пишет DW.com. "Бочка переполнилась, люди говорят, что настал предел их терпению", - заявил оппозиционер.
Бабиш обвинил оппозицию в дестабилизации
"Я вижу в этом попытку дестабилизировать страну", - заявил, в свою очередь, 64-летний Бабиш, подвергнув критике инициативу оппозиции. Премьер-министр возглавляет созданную им же правопопулистскую партию АНО ("Акция недовольных граждан"), которая сформировала правительство меньшинства вместе с Чешской социал-демократической партией.
Вотум недоверия Бабишу провалился и благодаря тому, что при голосовании воздержались депутаты от поддерживающей правящую коалицию Коммунистической партии Чехии и Моравии.
Ранее, 23 июня, в массовых акциях протеста против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша приняли участие около 280 тысяч человек - это была наибольшая по числу участников демонстрация со времен "бархатной революции" в 1989 году. Протесты начались еще в апреле, когда мультимиллионера Бабиша обвинили в мошенничестве при распределении субсидий Евросоюза в пользу принадлежащего ему холдинга Agrofert.