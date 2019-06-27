Вотум недоверия премьер-министру Чехии Андрею Бабишу провалился

Процедуре голосования предшествовали 17-часовые дебаты, во время которых один из лидеров оппозиционной Гражданской демократической партии Петр Фиала призвал Бабиша освободить свое место, обвинив его в мощном конфликте интересов, пишет DW.com. "Бочка переполнилась, люди говорят, что настал предел их терпению", - заявил оппозиционер.

Бабиш обвинил оппозицию в дестабилизации

"Я вижу в этом попытку дестабилизировать страну", - заявил, в свою очередь, 64-летний Бабиш, подвергнув критике инициативу оппозиции. Премьер-министр возглавляет созданную им же правопопулистскую партию АНО ("Акция недовольных граждан"), которая сформировала правительство меньшинства вместе с Чешской социал-демократической партией.

Вотум недоверия Бабишу провалился и благодаря тому, что при голосовании воздержались депутаты от поддерживающей правящую коалицию Коммунистической партии Чехии и Моравии.