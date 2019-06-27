Все пути ведут в театр

Однако организаторы фестиваля с самого начала смотрели далеко вперед. Каждый год на спектакли приглашают, бесплатно или за условную цену, студентов профильных вузов – Театральной школы при Музыкальной академии, Вильяндиского колледжа культуры, Тартуского и Таллиннского университетов. Ведь именно этим молодым людям в дальнейшем надлежит сформировать ядро фестивальной публики.

Год 2007-й был очень успешным для экономики страны. Следовательно, щедрый в плане пожертвований на культуру. В свою очередь, организаторам «Золотой Маски в Эстонии» хотелось сделать это событие по возможности объёмным и значимым. Третий по счету фестиваль стал первым, на котором максимально расширилась география: впервые, помимо столицы, спектакли играли в трёх городах – Кохтла-Ярве, Вильянди и Тарту; в двух последних по два – детские и для взрослых.

Открывался фестиваль спектаклем Театра им Вахтангова «Пиковая дама» с Людмилой Максаковой и Евгением Князевым в главных ролях. Через день его играли в Вильянди.

Сцены из спектаклей «Пиковая дама» и «Фрёкен Жюли». ФОТО: Николай Шарубин

Когда подъехали к театру «Угала», увидели вывешенное на служебном входе письмо на русском языке. «Дорогие московские гости! Впервые за долгие годы театр из Москвы выступает на сцене театра «Угала». Мы очень рады вашему приезду! С наилучшими пожеланиями! Ваши эстонские коллеги». Это было очень трогательно и очень приятно!

Был еще один замечательный момент. Перед спектаклем Евгений Князев собрал на сцене актеров и технических работников и обратился к ним со словами: «Дорогие друзья! Мы здесь, в сердце Эстонии, представляем великую русскую культуру. Давайте не ударим лицом в грязь …». Он говорил это без пафоса, очень искренне, не подозревая, что его голос разносится по всему зданию – кто-то включил трансляцию. Конечно же, эстонские актёры оценили душевный порыв вахтаговцев.

«Спектакль прошел блестяще, и принимали его очень тепло! К слову, это был тот редкий в нашей практике случае, когда нам не хватило наушников для синхронного перевода. Мы слегка просчитались, полагая, что эстонской публики будет меньше, а она заполнила практически весь зал. Но никто из тех, кто не получил наушников, не ушел», – рассказывает директор фестиваля Светлана Янчек.

Спектакль не доиграли, но за деньгами никто не пришел

Без курьезов не обходится ни один фестиваль. Но то, что произошло в Кохтла-Ярве, курьезом никак не назовешь – случилась беда.

Сцены из спектаклей «Пиковая дама» и «Фрёкен Жюли». ФОТО: Николай Шарубин

Играли «Фрёкен Жюли». В этом спектакле действие разворачивается на большой кровати, наклоненной под углом. В конце первого акта – сцена в постели, фрёкен Жюли и ее возлюбленный. Вдруг актер теряет сознание и падает с кровати. Актриса вскакивает, бросается к нему в полном недоумении. Публика в зале сидит спокойно, уверенная в том, что продолжается спектакль. Из-за кулис выскакивает помощник режиссера, подбегает к актеру, потом обращается в зал: есть ли среди публики врачи? Зал бездвижен. Зрители настолько включены в действие, что никто не уловил момент, когда прекратился спектакль, и началась жизнь.

Вызвали «неотложку». Врач сказал, что у актёра пищевое отравление, играть дальше не может. Его увезли в больницу, сделали необходимые процедуры, в итоге все закончилось благополучно. Но второй акт уже не играли – спектакль пришлось прервать.

Когда Светлане Янчек позвонили в Таллинн и сообщили, что произошло в Кохтла-Ярве, она сама чуть не лишилась чувств. Но падать в обморок было некогда – надо было срочно решить вопрос с возвратом денег. А как? Ночь. Касса закрыта. Сразу вернуть деньги невозможно. Тогда объявили: билеты можно вернуть на следующий день и получить деньги обратно.

Ни один билет не вернули!