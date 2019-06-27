Стало известно, кто возглавит авиакомпанию Nordica

"Кобин четко понимает вызовы и возможности в сфере авиаперевозок в Эстонии и верит в успешное будущее [государственной] авиакомпании", - сказал председатель совета Nordica Тоомас Тийвел.

По его словам, задачей нового главы фирмы станет превращение состоящей из трех предприятий авиакомпании в успешный концерн, а также разработка и реализация устойчивой стратегии, которая обеспечит авиасообщение с важными для Эстонии городами мира, пишет rus.err.ee. Кроме того, планируется разработать собственную систему продажи билетов и обслуживания клиентов.