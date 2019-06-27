Чт, 27.06.2019
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Стало известно, кто возглавит авиакомпанию Nordica

Гуннар Кобин.

ФОТО: SCANPIX

Начиная с первого сентября председателем правления эстонского национального авиаперевозчика Nordica станет Гуннар Кобин, который длительное время возглавлял медиаконцерн Ekspress Grupp.

"Кобин четко понимает вызовы и возможности в сфере авиаперевозок в Эстонии и верит в успешное будущее [государственной] авиакомпании", - сказал председатель совета Nordica Тоомас Тийвел.

По его словам, задачей нового главы фирмы станет превращение состоящей из трех предприятий авиакомпании в успешный концерн, а также разработка и реализация устойчивой стратегии, которая обеспечит авиасообщение с важными для Эстонии городами мира, пишет rus.err.ee. Кроме того, планируется разработать собственную систему продажи билетов и обслуживания клиентов.

"Главой дочерней фирмы Nordica - Regional Jet останется Ян Палмер, который за короткий срок превратил Regional Jet в прибыльную фирму. Это направление мы также хотим активно развивать, существенно увеличив объемы экспорта на различных европейских рынках", - добавил Тийвел.

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