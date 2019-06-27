"Атлетико" совершил самую дорогую сделку в истории

«Матрасники» заплатят за 19-летнего нападающего € 126 млн. Трансфер португальца будет официально закрыт в течение ближайших дней. Футболист станет самым дорогим подписанием в истории мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что в «Атлетико» португальский форвард будет получать € 6 млн в год.

Агент футболиста Жорже Мендеш получит 30% от суммы сделки. В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.