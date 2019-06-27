В аэропорту Нижнеангарска в Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. ФОТО: HANDOUT / REUTERS

В аэропорту Нижнеангарска в Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. По данным местных властей, в результате погибли два члена экипажа, более 30 пассажиров пострадали.

Как сообщало правительство Бурятии, в четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», летевший из Улан-Удэ, совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей.

При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.

Открытое горение на площади 200 кв. метров на месте аварийной посадки Ан-24 ликвидировано, сообщили в управлении МЧС по Бурятии.

Всего на борту самолета, как сообщила авиакомпания «Ангара», находились 47 человек.

По данным правительства республики, в результате катастрофы погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Спасатели извлекли их тела из кабины, сказал РИА «Новости» пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев.

Исполняющая обязанности главврача Нижнеангарской Центральной районной больницы Галина Мешкова сообщила журналистам, что за медицинской помощью обратились 33 человека - 31 пассажир, а также второй пилот и бортпроводница. Четверо пострадавших были госпитализированы.

Двое госпитализированных - дети, сказала «Интерфаксу» замглавы Северо-Байкальского района республики Татьяна Прохорова.

Ранее глава республики Алексей Цыденов говорил, что пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура и Ространснадзор объявили о проверке авиакомпании «Ангара».

В самой авиакомпании заявили, что погибший командир воздушного судна Коломин был опытным пилотом - имел общий налет в 15,7 тыс. часов и стаж работы 34 года. Бортмеханик Барданов имел общий налет 13,7 тыс. часов, стаж работы - 35 лет.