ФОТО: Digitark

Если говорить о мониторах, то направление их развития в основном связано с изображением и его параметрами. Это означает, что в центре внимания находятся диагональ экрана, формат изображения и прочие свойства, имеющие непосредственное отношение к демонстрации картинки. Разумеется, это совершенно понятно, ведь прямая задача монитора – передавать изображение, пишет консультант Telia Март Лаанемяги в техноблоге Digitark.

Однако своей новой серией Space Samsung доказывает, что дела не должны непременно обстоять именно так, и форма тоже может подвергаться обновлениям. А именно, крупный корейский производитель вывел на рынок мониторы, подставка которых имеет неожиданное дизайнерское решение.

Теория

Вкратце речь идет о мониторе, у которого отсутствует привычная ножка для установки его на столе. На тыльной стороне монитора расположено длинное крепление на петлях, которое с помощью механизма, похожего на струбцину, фиксируется на краю стола.

По правде говоря, такие решения предлагались и раньше, но не получили особого распространения. А зря, ведь благодаря этой идее можно освободить то место на столе, которое обычно занимает подставка монитора. И вот монитор как-будто висит в воздухе.



Благодаря шарниру, экран можно свободно придвинуть к себе или отодвинуть, поднять или опустить. Если максимально поднять монитор, он придвигается близко к стене и освобождает всю поверхность стола.

То есть сама по себе идея весьма неплоха и выглядит привлекательно и, хотя остальной дизайн монитора относительно обычен, непривычная подставка и острые углы монитора с тонкой рамкой образуют приятное глазу единство.

Практика