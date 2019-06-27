Если говорить о мониторах, то направление их развития в основном связано с изображением и его параметрами. Это означает, что в центре внимания находятся диагональ экрана, формат изображения и прочие свойства, имеющие непосредственное отношение к демонстрации картинки. Разумеется, это совершенно понятно, ведь прямая задача монитора – передавать изображение, пишет консультант Telia Март Лаанемяги в техноблоге Digitark.
Однако своей новой серией Space Samsung доказывает, что дела не должны непременно обстоять именно так, и форма тоже может подвергаться обновлениям. А именно, крупный корейский производитель вывел на рынок мониторы, подставка которых имеет неожиданное дизайнерское решение.
Теория
Вкратце речь идет о мониторе, у которого отсутствует привычная ножка для установки его на столе. На тыльной стороне монитора расположено длинное крепление на петлях, которое с помощью механизма, похожего на струбцину, фиксируется на краю стола.
По правде говоря, такие решения предлагались и раньше, но не получили особого распространения. А зря, ведь благодаря этой идее можно освободить то место на столе, которое обычно занимает подставка монитора. И вот монитор как-будто висит в воздухе.
Благодаря шарниру, экран можно свободно придвинуть к себе или отодвинуть, поднять или опустить. Если максимально поднять монитор, он придвигается близко к стене и освобождает всю поверхность стола.
То есть сама по себе идея весьма неплоха и выглядит привлекательно и, хотя остальной дизайн монитора относительно обычен, непривычная подставка и острые углы монитора с тонкой рамкой образуют приятное глазу единство.
Практика
Но это все теория. Как нередко бывает, на бумаге решение выглядит удобным и, как следует из названия, экономящим место. На практике же проявляются некоторые нюансы, с которыми приходится считаться - об этом читайте в техноблоге Digitark.