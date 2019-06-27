В четверг Таллинн посещает более 9000 круизных туристов

В четверг Таллинн посещает до 9650 круизных туристов, доставленных в город на день четырьмя круизными лайнерами.
В 8 часов в Таллинне ошвартовался вмещающий до 2000 пассажиров Zuiderdam, который покинет столицу в 17 часов.
Также в 8 часов в порту Ванасадам ошвартовался Le Dumont D'Urville, вмещающий до 150 пассажиров. Он покинет Таллинн в 15 часов.
В 9 часов в столице ошвартовался вмещающий до 5000 пассажиров MSC Meraviglia, который покинет Таллинн в 18 часов.
Также в 9 часов в Ванасадам ошвартовался Costa Magica, вмещающий до 2500 пассажиров. Судно покинет порт в 17 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет всего почти 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.