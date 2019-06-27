В четверг Таллинн посещает более 9000 круизных туристов

В 8 часов в Таллинне ошвартовался вмещающий до 2000 пассажиров Zuiderdam, который покинет столицу в 17 часов.

Также в 8 часов в порту Ванасадам ошвартовался Le Dumont D'Urville, вмещающий до 150 пассажиров. Он покинет Таллинн в 15 часов.

В 9 часов в столице ошвартовался вмещающий до 5000 пассажиров MSC Meraviglia, который покинет Таллинн в 18 часов.

Также в 9 часов в Ванасадам ошвартовался Costa Magica, вмещающий до 2500 пассажиров. Судно покинет порт в 17 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет всего почти 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.