Мартин Алликвеэ установил в Будапеште новый рекорд Эстонии в плавании

"Когда я финишировал и увидел время, то радовался так, как будто я не второе место завоевал, а первое! Я ждал, что время будет меньше 1.01, но то, что я превзошел рекорд - это небольшой сюрприз. Предыдущий рекорд был установлен аж десять лет назад, в ту эпоху, когда еще можно было использовать супер-трико". Рекорд на ЧМ в Риме установил Мартти Альянд. Лучший результат Алликвеэ на этой дистанции ранее составлял 1.01.35.