В Германии выросло число исламистов: теперь их более 25 тысяч

В 2018 году в Германии число исламистов выросло и составило 26 560 человек, сообщают в четверг, 27 июня, издания медиагруппы Funke со ссылкой на ежегодный отчет Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV). Для сравнения, в 2017 году BfV насчитало 25 810 жителей ФРГ, придерживающихся исламистских убеждений.

Как указано в отчете BfV, исламистская среда в ФРГ вновь заметно активизировалась, причем в своих целях радикалы особенно часто используют мессенджер Telegram.

В целом вся джихадистская интернет-пропаганда сохраняет неизменно высокий потенциал угрозы, по-прежнему призывая к террористическим атакам, прежде всего в западных государствах.

Германия под прицелом исламистов

Германия все так же находится в "целевом спектре" внимания джихадистских организаций. Как внутри страны, так и за ее пределами в различных регионах мира сохраняется высокая угроза для германских интересов. В прошедшем году силы безопасности смогли обнаружить ряд планирующихся террористических нападений на различных стадиях подготовки, подчеркивается в годовом отчете спецслужбы.

По данным BfV, боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ) после военного поражения в Сирии перегруппировались и ушли в подполье, делая ставку на стратегию террора, направленного в первую очередь против слабо защищенных целей.

Большую часть терактов готовили одиночки

Несмотря на то, что большинство нападений в Германии планировали одиночки, почти всегда они получали поддержку и консультации от террористических организаций из-за границы. В будущем нельзя исключить и такие комплексно организованные теракты, как в 2015 году в Париже, предостерегают авторы отчета.