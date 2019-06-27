Делегации стран Балтии покинули сессию ПАСЕ, протестуя против возвращения России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины приняли решение покинуть сессию ПАСЕ в Страсбурге после того, как Парламентская ассамблея приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.

Иябс напомнил, что ПАСЕ не является органом ЕС, тем самым в ней представлены и такие страны, как, например, Азербайджан.

По словам Иябса, после решения о восстановлении полномочий России придется работать интенсивнее, рассказывая, что с Россией все не так просто. По мнению политика, полномочия России нельзя было восстанавливать без условий - РФ продолжает не выполнять минские соглашения.