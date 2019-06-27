Делегации стран Балтии покинули сессию ПАСЕ, протестуя против возвращения России

По мнению депутат Европарламента Ивара Иябса, нельзя принимать Россию обратно в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без каких-либо условий. Об этом он заявил ЛТВ в передаче "Утренняя панорама".
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины приняли решение покинуть сессию ПАСЕ в Страсбурге после того, как Парламентская ассамблея приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.
Иябс напомнил, что ПАСЕ не является органом ЕС, тем самым в ней представлены и такие страны, как, например, Азербайджан.
По словам Иябса, после решения о восстановлении полномочий России придется работать интенсивнее, рассказывая, что с Россией все не так просто. По мнению политика, полномочия России нельзя было восстанавливать без условий - РФ продолжает не выполнять минские соглашения.
Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и аннексии Крыма. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. Во вторник 118 членов ПАСЕ проголосовали за восстановление полномочий российской делегации, против голосовали 62, а десять при голосовании воздержались.