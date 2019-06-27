Эстонский бизнесмен продает финнам проблемный ресторан в Старом городе

Работающие в окрестностях бизнесмены таких больших трудностей не испытывают, хотя и ходят слухи о сотне поваров, которые из-за отсутствия клиентов вынуждены сидеть в Старом городе сложа руки, пишет Äripäev .

Рейн Кярк возлагал большие надежды на ресторан Vintage 17 во время его открытия, но, к сожалению, предприятие столкнулось с серьезными трудностями: а именно, в 2017 году убытки заведения составили более 20 000 евро.