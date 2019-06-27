Не хотим сидеть с ними на одном гектаре!

Потому что ненормально, когда злободневные вопросы, жизненно важные для населения всех стран, независимо от геополитической обстановки в данный момент, обсуждаются и решаются без участия государства, занимающего половину территории континента.

Не разочаровать бы Запад…

Известно, что Россию «отчислили» из ПАСЕ после аннексии Крыма. Вопрос о законности присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации был и еще на долгие десятилетия останется поводом для многочисленных дискуссий, как на уровне экспертных сообществ и саммитов, так и на чисто бытовом.

Самое печальное, что на этот вопрос по существу нет ответа. В каком-то смысле, очень, впрочем, условно, ему суждено повторить судьбу «Северных территорий» Японии в гряде Курильских островов: быть замороженным на неопределенно долгий срок. Ключевое слово – «долгий»…

При этом у всякой медали (или, если угодно, монеты) есть три стороны, а не две, как гласит известная поговорка: кроме аверса и реверса эти предметы имеют еще гурт. Если проще – ребро. Это я к тому, что кроме мнения политиков и аналитиков, интересно узнать, как к тому или иному событию относится «третья сторона», то есть так называемые рядовые граждане.

В конце прошлого года Таллинн посетила главный редактор литературного-художественного альманаха «Глаголъ», издающегося на русском языке в Париже, Елена Кондратьева-Сальгеро. Во время ее встреч со здешними журналистами, деятелями культуры, политиками и просто читающей аудиторией, была затронута и тема аннексии Крыма. Таллиннскую публику интересовала информация «из первых рук» о том, как западный обыватель оценивал происходящее на легендарном полуострове, начиная с появления там «вежливых людей в зеленом» и заканчивая днем сегодняшним. Что по этому поводу говорили высшие должностные лица западных стран и политологи, мы более-менее представляем – по публикациям в СМИ и официальным заявлениям. А вот простой человек с улицы – как он оценивал случившееся?

Оказывается, этому человеку было в принципе глубоко «до лампочки», что там происходит на полуострове, ставшем камнем раздора между двумя братскими народами и государствами. Его – западного обывателя – по понятным причинам в первую очередь интересовало, как вырастут налоги; сколько стóит, а главное – сколько будет стоить завтра и через год хлеб, мясо и овощи; когда и чем закончится движение «желтых жилетов»; и лишь в самую последнюю очередь – что там, в Крыму…

– Конечно, – подчеркнула гостья, – в целом общественное мнение на Западе осуждает те методы, которыми было осуществлено присоединение Крыма к России.

А затем прозвучало самое интересное за всю встречу – в ответ на вопрос из зала: «Как в Европе сегодня отнеслись бы к тому, если бы Россия решила вернуть Крым Украине?».