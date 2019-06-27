Не хотим сидеть с ними на одном гектаре!

Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила полномасштабное членство России в этой международной организации. В общем-то, такое решение было вполне предсказуемым.
Потому что ненормально, когда злободневные вопросы, жизненно важные для населения всех стран, независимо от геополитической обстановки в данный момент, обсуждаются и решаются без участия государства, занимающего половину территории континента.
Не разочаровать бы Запад…
Известно, что Россию «отчислили» из ПАСЕ после аннексии Крыма. Вопрос о законности присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации был и еще на долгие десятилетия останется поводом для многочисленных дискуссий, как на уровне экспертных сообществ и саммитов, так и на чисто бытовом.
Самое печальное, что на этот вопрос по существу нет ответа. В каком-то смысле, очень, впрочем, условно, ему суждено повторить судьбу «Северных территорий» Японии в гряде Курильских островов: быть замороженным на неопределенно долгий срок. Ключевое слово – «долгий»…
При этом у всякой медали (или, если угодно, монеты) есть три стороны, а не две, как гласит известная поговорка: кроме аверса и реверса эти предметы имеют еще гурт. Если проще – ребро. Это я к тому, что кроме мнения политиков и аналитиков, интересно узнать, как к тому или иному событию относится «третья сторона», то есть так называемые рядовые граждане.
В конце прошлого года Таллинн посетила главный редактор литературного-художественного альманаха «Глаголъ», издающегося на русском языке в Париже, Елена Кондратьева-Сальгеро. Во время ее встреч со здешними журналистами, деятелями культуры, политиками и просто читающей аудиторией, была затронута и тема аннексии Крыма. Таллиннскую публику интересовала информация «из первых рук» о том, как западный обыватель оценивал происходящее на легендарном полуострове, начиная с появления там «вежливых людей в зеленом» и заканчивая днем сегодняшним. Что по этому поводу говорили высшие должностные лица западных стран и политологи, мы более-менее представляем – по публикациям в СМИ и официальным заявлениям. А вот простой человек с улицы – как он оценивал случившееся?
Оказывается, этому человеку было в принципе глубоко «до лампочки», что там происходит на полуострове, ставшем камнем раздора между двумя братскими народами и государствами. Его – западного обывателя – по понятным причинам в первую очередь интересовало, как вырастут налоги; сколько стóит, а главное – сколько будет стоить завтра и через год хлеб, мясо и овощи; когда и чем закончится движение «желтых жилетов»; и лишь в самую последнюю очередь – что там, в Крыму…
– Конечно, – подчеркнула гостья, – в целом общественное мнение на Западе осуждает те методы, которыми было осуществлено присоединение Крыма к России.
А затем прозвучало самое интересное за всю встречу – в ответ на вопрос из зала: «Как в Европе сегодня отнеслись бы к тому, если бы Россия решила вернуть Крым Украине?».
– Если бы случилось то, о чем вы спрашиваете, то уверяю вас: разочарование в обществе, и даже среди политиков, было бы гораздо сильнее, чем от самой аннексии.
Ужас сэра Уинстона Черчилля
Время доказало справедливость поговорки «своя рубашка ближе к телу» не только для обывателей, но и для руководителей на наднациональном уровне. Во всяком случае, для большинства из них. Но не для всех…
В принципе это естественно: в подобных случаях не может быть решений, которые удовлетворили бы каждого. И, скажем, позиции Грузии и Украины в этом смысле не просто понятны по-человечески, но и вполне оправданны юридически. Все-таки Россия поступила с их суверенитетом и территориальной целостностью, мягко говоря, без должного почтения.
Строго говоря, мнение тех, кто был (и остается) против возвращения России и ПАСЕ, тоже заслуживает внимания: имеют право! Огорчает только тот пафос, с которым отдельные «протестанты» обосновывают свое решение.
«Сэр Уинстон Черчилль, отец-основатель ПАСЕ, ужаснулся бы, если бы увидел эту политику умиротворения агрессора. Мы стараемся сохранить финансирование нашей организации ценой демократии», – так заявил британский депутат-консерватор Роджер Гейл. По его словам, «в обмен на 70 миллионов сребреников РФ требует вернуть ей полномочия» и исключить введение санкций в будущем, что является «позорным шантажом».
Не уверен, что сэр Роджер когда-нибудь читал статьи и памфлеты именитых советских журналистов и писателей-международников вроде Валентина Зорина или Леонида Замятина, однако риторика и пафос процитированного выступления британского парламентария невольно вызывают ностальгические чувства: словно читаешь этих мастеров советской пропаганды. Не хватает лишь «звериного оскала российского империализма» или «подлого закулисного сговора», уж кого с кем – это на волю фантазии выступающего.
Не удержалась от менторских ноток в своей оценке случившегося и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Правда, ограничившись при этом публикацией на своей страничке в Facebook. «Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вернуть Россию за стол постыдно», выразилась она вполне в стиле своего предшественника на посту главы государства Тоомаса Хендрика Ильвеса, который тоже любил поучать неразумных и доверчивых, словно дети, европейских политиков, КАК именно следует вести себя по отношению к России.
Показательно в этой связи, что история с ПАСЕ – не единственный за последнее время случай, когда Эстония оказывается в рядах неконструктивного меньшинства при обсуждении важных вопросов международного значения. Незадолго до описываемой ситуации министр финансов Эстонии, заместитель председателя EKRE Мартин Хельме на состоявшемся в Люксембурге совещании министров финансов еврозоны оказался не просто в меньшинстве, а и вовсе в одиночестве, отстаивая свое особое мнение по вопросу, касающемуся реформы Европейского стабилизационного механизма. Комментируя этот факт, политический обозреватель ERR Тоомас Сильдам меланхолически замечает: «Раньше Эстония никогда не оставалась в одиночестве на таких дискуссиях в Евросоюзе».
Видимо, настала пора оставаться…
И напоследок еще одна цитата – из публикации в FB евродепутата от Эстонии Яны Тоом по поводу нынешних дискуссий в ПАСЕ: «Политика – искусство возможного, а не демонстрация протеста. Для эстонской внешней политики это очевидный провал – не стоит шуметь громче всех и следовать в кильватере Великобритании, особенно теперь, в контексте Брекзита».