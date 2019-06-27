Студенты ликуют: максимальный размер учебного кредита увеличился

Правительство страны подтвердило законопроект Министерства образования и науки о повышении верхней границы гарантированного государством кредита для учащихся вузов и профтехучилищ с 2000 до 2500 евро.
Последние десять лет максмимальная сумма кредита составляла 2000 евро. Новый размер учебного кредита начнет действовать с 1 июля. По-прежнему учащиеся могут взять кредит на меньшую сумму.
В 2017/2018 учебном году кредит на обучение взяли примерно 5% учащихся вузов и профтехучилищ.
Учебный кредит могут взять ученики и студенты, учащиеся в эстонских университетах, прикладных высших школах, профтехучилищах или зарубежных перечисленных учебных учреждениях, при условии, что форма обучения аналогичная.
Начиная с 2015/2016 учебного года учебный кредит могут брать и учащиеся с частичной нагрузкой.