Студенты ликуют: максимальный размер учебного кредита увеличился

Последние десять лет максмимальная сумма кредита составляла 2000 евро. Новый размер учебного кредита начнет действовать с 1 июля. По-прежнему учащиеся могут взять кредит на меньшую сумму.

В 2017/2018 учебном году кредит на обучение взяли примерно 5% учащихся вузов и профтехучилищ.

Учебный кредит могут взять ученики и студенты, учащиеся в эстонских университетах, прикладных высших школах, профтехучилищах или зарубежных перечисленных учебных учреждениях, при условии, что форма обучения аналогичная.