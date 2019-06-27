Советы эксперта: что сделать, если в бак попало неподходящее топливо?

«Если, сидя за рулем, вы не можете вспомнить, где у автомобиля топливный бак, ответ даст стрелочка, расположенная возле индикатора уровня топлива – она показывает, находится бак слева или справа», - сказал руководитель по оптовым продажам Neste Eesti Урмас Куузе.

«Если, подъехав к заправочной станции и выйдя из машины, вы обнаруживаете, что крышка бака с другой стороны, следует сесть обратно за руль и развернуть автомобиль. Длина шланга заправочной колонки составляет 1,5 метра – слишком мало, чтобы его получилось обернуть его вокруг машины и заправиться таким образом», - отметил Куузе.

Но что же делать, если в бак попало неправильное топливо? По словам Урмаса Куузе, на заправочных станциях действуют строгие требования и совместно с автопроизводителями принимаются меры, чтобы люди не заливали в машины неподходящее топливо.

Урмас Куузе описал три возможные ситуации:

1. Если в бак автомобиля с бензиновым мотором попал дизель (или наоборот), дальше ехать на нем нельзя

Для предотвращения худших сценариев заправочные станции и автопроизводители тесно сотрудничают. В большинство машин с бензиновым мотором дизельное топливо заправить просто невозможно, поскольку дизельный заправочный пистолет большего диаметра, чем бензиновый, и не помещается в бак бензинового автомобиля. Некоторые производители устанавливают на дизельные машины предохранительные системы, которые, распознав бензиновый заправочный пистолет, не открывают защитный клапан топливного бака, делая заправку невозможной.

Дизель, попавший в бак автомобиля с бензиновым мотором (или наоборот), вредно сказывается на двигателе. Если так произошло, дальше ехать на автомобиле нельзя – следует связаться со своим автосервисом.

2. Если вместо 98 бензина вы заправили 95, поступайте согласно инструкции автомобиля

Если заправить автомобиль бензином с более низким октановым числом, чем требуется по инструкции, мотор может начать работать с перебоями. Одна такая ошибка, впрочем, двигатель не испортит. Можно продолжать поездку, но сначала стоит заглянуть в руководство автомобиля. Также не повредит обратиться за советом на автосервис.

3. Если вы заправляете содержащее биокомпонент топливо, стоит убедиться в его происхождении

Дизельное топливо может содержать биокомпонент первого поколения FAME, который безопасен для мотора, если его доля в топливе не превышает семи процентов. Более новый биокомпонент второго поколения HVO подходит для всех машин с дизельными двигателями, даже в чистом виде. Топливо, на 100% состоящее из HVO, сегодня продается в Финляндии и Латвии, а в ближайшем будущем появится и на заправках Neste в Литве под названием NesteMy.

Бензин содержит биокомпоненты в меньшей концентрации, и они не оказывают негативного воздействия на мотор. Наиболее распространенный биокомпонент в бензине – этанол, хотя используется также метил-трет-бутиловый эфир (MTBE). Оба компонента позволяют повысить октановое число топлива и сократить выбросы СО2, возникающие при сгорании топлива. MTBE содержит метанол и более вреден для окружающей среды, тогда как этанол безопаснее как для мотора, так и для природы.