Меэлис Мильдер покинул пост исполнительного директора Baltika

Правление фирмы продолжит работу в составе двух человек, повседневное руководство фирмой распределят между исполнительным директорм Мэй Хансен и членом правления Майги Пярник-Перник, сообщила Baltika.

Совет Baltika 26 июня удовлетворил заявление Мильдера об отставке. В тот же день истекли его полномочия в качестве члена правления. Мильдер продолжит работу в качестве консультанта совета фирмы на основании заключенного на год договора.

Мильдер работал исполнительным директором AS Baltika с 1987 года.

Хансен, вошедшая в состав правления Baltika этой весной, заявила, что стратегический переворот в компании начался уверенно и сейчас действия идут по запланированному графику.