Меэлис Мильдер покинул пост исполнительного директора Baltika

Председатель правления Baltika Меэлис Мильдер покинул пост исполнительного директора фирмы и занял консультирующую позицию при совете Baltika.
Правление фирмы продолжит работу в составе двух человек, повседневное руководство фирмой распределят между исполнительным директорм Мэй Хансен и членом правления Майги Пярник-Перник, сообщила Baltika.
Совет Baltika 26 июня удовлетворил заявление Мильдера об отставке. В тот же день истекли его полномочия в качестве члена правления. Мильдер продолжит работу в качестве консультанта совета фирмы на основании заключенного на год договора.
Мильдер работал исполнительным директором AS Baltika с 1987 года.
Хансен, вошедшая в состав правления Baltika этой весной, заявила, что стратегический переворот в компании начался уверенно и сейчас действия идут по запланированному графику.
В марте компания сообщила, что прекращает производство в Эстонии и сократит в Ласнамяэ и Кохтла-Ярве в общей сложности около 340 работников.