Чт, 27.06.2019
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Меэлис Мильдер покинул пост исполнительного директора Baltika

Председатель правления Baltika Меэлис Мильдер.

ФОТО: Tairo Lutter / Postimees/Scanpix

Председатель правления Baltika Меэлис Мильдер покинул пост исполнительного директора фирмы и занял консультирующую позицию при совете Baltika.

Правление фирмы продолжит работу в составе двух человек, повседневное руководство фирмой распределят между исполнительным директорм Мэй Хансен и членом правления Майги Пярник-Перник, сообщила Baltika.

Совет Baltika 26 июня удовлетворил заявление Мильдера об отставке. В тот же день истекли его полномочия в качестве члена правления. Мильдер продолжит работу в качестве консультанта совета фирмы на основании заключенного на год договора.

Мильдер работал исполнительным директором AS Baltika с 1987 года.

Хансен, вошедшая в состав правления Baltika этой весной, заявила, что стратегический переворот в компании начался уверенно и сейчас действия идут по запланированному графику.

В марте компания сообщила, что прекращает производство в Эстонии и сократит в Ласнамяэ и Кохтла-Ярве в общей сложности около 340 работников.

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