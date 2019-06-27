Эксперт: торговые сети охотятся на старые коммерческие здания столицы

Руководитель по коммерческой недвижимости фирмы 1Partner Кирилл Вигул сказал, что закрытие Дома мебели стратегически своевременно, поскольку торговые сети буквально охотятся на арендодателей, которые располагают хорошим местом или зданием.
По словам Кирилла Вигула, руководителя по коммерческой недвижимости фирмы 1Partner, который консультировал по вопросам реконструкции легендарного здания Дома мебели, в секторе розничной торговли наблюдаются явный бум и желание побыстрее отхватить лакомый кусок недвижимости.
«К нам идет Lidl, и уже существующие торговые сети ищут новые земельные участки, как крупные, так и маленькие, на которых уже находятся магазины. Например, Дом мебели понравился фирме A1000, которая, к удивлению других крупных сетей, оказалась быстрее и гибче», - сказал Вигул.
«Сейчас самое время запрашивать хорошую цену, и тот, чья бизнес-модель больше не очень прибыльна, должен использовать такую ситуацию на рынке. Тем, у кого в настоящее время есть в Таллинне старый склад или промышленное здание рядом с крупными автомагистралями, следует рассчитать, окупится ли работа, связанная с поддержанием этого бизнеса, или же более разумно заключить длинный и прочный контракт с желающим арендовать его собственность предприятием», - советует руководитель по коммерческой недвижимости фирмы 1Partner.
«На данный момент в Таллинне есть довольно много торговых площадей, похожих на Дом мебели, в которые нужно вдохнуть новую жизнь. Например, последняя сделка такого типа: Центральный рынок сменил своего собственника и, естественно, он изменится и внешне, и внутренне. Помимо центра Таллинна, торговые сети все чаще ищут участки в окрестностях столицы», - сказал Вигул.