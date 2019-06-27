Эксперт: торговые сети охотятся на старые коммерческие здания столицы

По словам Кирилла Вигула, руководителя по коммерческой недвижимости фирмы 1Partner, который консультировал по вопросам реконструкции легендарного здания Дома мебели, в секторе розничной торговли наблюдаются явный бум и желание побыстрее отхватить лакомый кусок недвижимости.

«К нам идет Lidl, и уже существующие торговые сети ищут новые земельные участки, как крупные, так и маленькие, на которых уже находятся магазины. Например, Дом мебели понравился фирме A1000, которая, к удивлению других крупных сетей, оказалась быстрее и гибче», - сказал Вигул.

«Сейчас самое время запрашивать хорошую цену, и тот, чья бизнес-модель больше не очень прибыльна, должен использовать такую ситуацию на рынке. Тем, у кого в настоящее время есть в Таллинне старый склад или промышленное здание рядом с крупными автомагистралями, следует рассчитать, окупится ли работа, связанная с поддержанием этого бизнеса, или же более разумно заключить длинный и прочный контракт с желающим арендовать его собственность предприятием», - советует руководитель по коммерческой недвижимости фирмы 1Partner.