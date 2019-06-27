Фото и видео: как эстонские тюремные охранники усмиряли бунт

Вчера и сегодня тюремные охранники повышают свое профессиональное мастерство в Тартумаа, соревнуясь между собой. Десятые, юбилейные соревнования тюремных охранников проходят на этот раз в Эльва, пишет Tartu Postimees.
Задания на соревнованиях те же, с которыми сталкиваются охранники в ежедневной работе. Вчера они практиковали обращение с заключенными, как отвечать на их запросы, учились ссылаться на статьи законов и пробовали усмирять беспокойных заключенных. Сегодня охранники соревнуются в стрельбе и оказании первой помощи.