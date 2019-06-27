«Спасибо, парни!»: МуПо благодарит двух велосипедистов за помощь

В минувшую пятницу, 21 июня, на углу Палдиского шоссе и улицы Сыле в Таллинне произошел несчастный случай: пожилая женщина оступилась на ведущей в подвал лестнице и упала. Поскольку она получила травмы, на место происшествия вызвали скорую помощь.