«Спасибо, парни!»: МуПо благодарит двух велосипедистов за помощь

В минувшую пятницу, 21 июня, на углу Палдиского шоссе и улицы Сыле в Таллинне произошел несчастный случай: пожилая женщина оступилась на ведущей в подвал лестнице и упала. Поскольку она получила травмы, на место происшествия вызвали скорую помощь.
Муниципальная полиция благодарит двух проезжавших мимо велосипедистов, которые оказали пожилой женщине первую помощь, вызвали скорую, а затем убрали на месте происшествия.
«Было бы у нас больше таких заботливых людей! Большое спасибо, парни!» - поблагодарила пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.