НБА задумалась о существенном сокращении сезона

Лига планирует сократить количество матчей в регулярном чемпионате, который в данный момент состоит из 82 матчей для каждой из команд. По задумке НБА, количество игр может быть сокращено до 58, а по ходу регулярного сезона и после его завершения лига планирует проводить дополнительные турниры.

Внедрение изменений планируется уже в 2020 году, а следующий сезон в НБА станет тестовым для этих новшеств. По итогам сезона лига примет решение, стоит ли сохранять новый формат чемпионата.

Впрочем, уже сейчас многие сомневаются, что НБА после таких перемен станет зарабатывать больше. Вызывает вопрос и рекордах: игроки и команды станут проводить на треть меньше матчей, а значит прежние достижения перекрыть уже будет практически невозможно (речь о личной статистике и победных сериях).